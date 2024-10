Hezonja se vratio protiv Partizana, bolest ga "prepolovila": Vidno smršao i promijenio imidž, evo kako izgleda!

Hezonja se poslije misteriozne boledti vratio protiv Partizana - vidno je smrsao, pogledajte kako izgleda.

Izvor: X/kolacsavisnjom/DukaLoncicRM

Mario Hezonja se vratio na teren i zaigrao protiv Partizana. Dao je osam poena u prvoj četvrtini, do poluvremena je ostao na tom učinku, ali i dalje najbolji pojedinac u redovima Real Madrida. Ipak, itekako se vidjelo da je misteriozna bolest koja ga je pogodila na startu sezone pogodila.

"Izgubio je osam kilograma i još misli da je super Hezonja. Drago mi je što si se vratio, pomalo si mi nedostajao", napisao je o Hrvatu košarkaš Reala Ksavijer Retan-Mejs prije nekoliko dana i tada smo saznali da nešto nije u redu sa njiim. Sada je izašao na teren sa novom frizurom i vidnim promjenama na tijelu.

Ipak i pored toga odlično je igrao na oba kraja terena, pokrivao je pozicije trojke i četvorke i na njegovoj igri se nije vidjelo da je izmučen bolešću. Završio je poluvrijeme sa 12 indeksnih poena i igrao je 10 minuta u prve dvije četvrtine utakmice u madridskom "Vizink centru". Pogledajte kako na meču sa Partizanom izgleda Mario Hezonja:

"47 već si rekao šta ne valja za nas. Moramo da krenemo da igramo odbranu. Moramo to da počnemo, 47 poena je mnogo i moramo to da popravimo", rekao je pred kamerama hrvatski reprezentativac kada su ga pitali šta je ono što njegov tim mora da popravi kako bi do kraja meča došao do pobjede.