Zvezda i još samo tri tima na 2-0! Umalo šok u Milanu, trgnuli se Olimpijakos i Barsa

Olimpijakos, Barselona i Olimpija stigli do pobjeda nakon kiksa u prvom kolu Evrolige. Evo ko dijeli prvo mjesto sa Crvenom zvezdom.

Pariz, prošlogodišnji osvajač Evrokupa i novi član Evrolige, umalo je stigao do iznenađenja usred Milana! Od završnice prvog dijela igre sve do dva minuta pred kraj - Pariz je bio u prednosti protiv Olimpije iz Milana, ali je kao i na debiju protiv Crvene zvezde zbog neisksutva i brzopletih poteza ostao praznih šaka.

Na kraju, Olimpija dolazi do pobjede 79:74 i to preko Zeka Ledeja i Ševona Šildsa koji su pogađali u najvažnijim trenucima meča. Prvo je bivši igrač Partizana postigao "dvojku" za 75:73 na manje od dva minuta do kraja, da bi potom bio precizan i jednom sa linije slobodnih bacanja. "Zadrhtala" je ruka i Maodo Lou, da bi Šilds svojim 21. poenom na meču riješio pitanje pobjednika na dvadesetak sekundi do kraja.

Osim pomenutog Šildsa, vrijedi istaći da je Mirotić dao 15 poena i imao je još šest skokova, dok je Ledej dodao još 13. Nenad Dimitrijević zabilježio je devet poena. S druge strane kod Pariza opet je prednjačio Ti Džej Šorts sa 17 poena, osam asistencija i četiri skoka.

Večeras smo vidjeli i "tijesnu" pobjedu Olimpijakosa protiv Žalgirisa 74:68 uz sjajnu partiju Saše Vezenkova koji je dao 17 poena. Uprkos tome što je zbog prehlađen, Petrušev je zaigrao i za 12 minuta upisao je osam poena, tri skoka, ali i četiri izgubljene lopte. Večeras nije bilo Milutinova, dok je Smailagić dao sedam poena za Žalgiris. Daleko lakše do pobjede je došla Barselona protiv Albe 88:73, pa je ispravila kiks iz prvog kola.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige, samo četiri kluba imaju maksimalan učinak poslije dva kola:







Standings provided by Sofascore

