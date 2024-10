Željko u Madridu našao pojačanje Partizana: Trenirao mu oca, a njega čekaju Srbija i Hrvatska

Mario Nakić je debitovao za Partizan u Evroligi, a meč je otvorio serijom od 5:0.

Partizan je upisao i drugi poraz u Evroligi, ponovo na gostujućem terenu, ponovo u Španiji, samo što je ovog puta na drugoj strani bio Real iz Madrida (93:86). Vodili su crno-bijeli samo na početku - Mario Nakić je trojkom otvorio susret, potom je zaradio još dva slobodna bacanja i Parni valjak se našao na 5:0 poslije dva minuta igre. Sve do završnice prve dionice izabranici Željka Obradovića su držali blagu prednost, ali je ulazak Fakunda Kampaca promijenio tok meča...

Timu iz Beograda je definitivno nedostajala uigranost, ali raduje činjenica da je Obradović imao nešto širu rotaciju u odnosu na prvi meč Evrolige protiv Baskonije. Dakle, na terenu su se ovog puta našli i Aleksej Pokuševski i Mario Nakić. Momak koji je došao iz NBA lige dobio je skromnih četiri minuta i za to vrijeme podijelio jednu asistenciju i ukrao jednu loptu. Sa sinom proslavljenog Ive je Partizan već izgledao malo drugačije.

Nakić je bio polaznik Realove škole, a sada je dobio priliku da bude starter protiv svog bivšeg kluba. Pokazalo se da je novi krilni igrač Partizana pravi izbor za početak meča. Na terenu je proveo 11 minuta, postigao pet poena, zabilježio dva skoka, jednu blokadu i ukrao jednu loptu. Većinu toga je ostvario u prvih pet minuta prve dionice, dok su ostali igrači pokušali da pronađu ritam. Tako je mladi Nakić dokazao da će Obradović moći da računa na njega u predstojećem periodu, ali je i hrabro započeo ono što je najavio na okupljanju tima, poslije beskonačnog broja pitanja o ocu: "Želim da gradim svoju priču u Partizanu".

Ivo Nakić i Željko Obradović

Po dolasku u Partizan Mario Nakić se susreo sa bezbroj pitanja o ocu, njegovom uspjehu i kakav će to uticaj imati na njega. Ipak, to su pitanja koja se ne mogu zaobići jer... Ivo Nakić je ostavio veliki trag u crno-bijelom dresu. Dok je Željko Obradović bio aktivni igrač zajedno su dijelili svlačionicu Partizana, a potom su ponovo zajedno, godinu dana poslije povlačenja u penziju najtrofejnijeg trenera, osvojili krov Evrope.

To je bila treća titula za Nakića, ali prva za Partizan i Željka Obradovića, pa će ta 1992. ostati vječno upamćena, a imena svih igrača urezana posebnim slovima u sjećanjima navijača. Nakić je u Humsku stigao 1986. i ostao do 1992, a došao je kao dvostruki osvajač Evrolige sa Cibonom, 1985. i 1986.

Najveći uspjeh Partizana desio se tokom ratnih godina. "Zbog sankcija je Partizan kao domaćin igrao u Španiji. Rekao sam sam sebi da ću da odigram tih par mjeseci i onda da odem. Imao sam 1991. ponudu da idem, ali sam tamo dobio pravu priliku, napravio karijeru, pa sam htio da budem korektan prema klubu", prisjetio se Ivo. Odlazak u Cibonu ni najmanje nije izgledao kao dobrodošlica: "Prva dva mjeseca sjedio sam u Amadeusu. Niko nije sa mnom htio ni kafu da popije. Momci su u svlačionici prema meni bili super, ali nakon treninga nisu željeli da se druže. Ne zamjeram im, danas smo svi dobri".

Ivo je karijeru nakon Partizana nastavio u zagrebačkoj Ciboni, ali se Mario rodio u Beogradu - u kojem je odrastao. Zbog tih detalja su za njega već godinama zainteresovane i Hrvatska i Srbija, ali je jasno za koga on želi da igra. "Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Zabranili su mi iz Reala. Da, odlučio sam za koga ću igrati, ali objaviću to kad dođe vrijeme", ispričao je Mario dok je bio član španskog tima, dok je tadašnji selektor Hrvatske Veljko Mršić tvrdio da je Mario bliži Srbiji.

Polubrat Filipa Živojinovića

Majka krila Partizana je Zorica Desnica, bivša vjerenica tenisera Slobodana Bobe Živojinovića. Iz romanse sa jugoslovenskim sportistom rodio se Filip Živojinović, polubrat igrača Partizana. Filip je danas u braku sa pjevačicom Aleksandrom Prijović.

Boba i Zorica su u avgustu 1985. godine dobili sina Filipa, ali kada je čitava Jugoslavija očekivala da će to biti jedan od najzanimljivijih parova u zemlji, došlo je do raskida. Zorica se preselila u SAD i povukla iz javnog života u koji se nije vraćala čak ni nakon što je upoznala Iva Nakića, sa kojim je dobila sina Maria i ćerku Ivu. Ipak, ponovo se pojavila u medijima kada se njen stariji sin Filip ženio pjevačicom Aleksandrom Prijović u junu 2018. godine.

Filip i Mario su polubraća po majci, a danas su u izuzetno dobrim odnosima i često se na društvenim mrežama mogu vidjeti njihove zajedničke fotografije.