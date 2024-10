Krici nasred meča šokirali NBA: Odbio Partizan, pa prestravio sve u hali! (Video)

Portugalski centar Nimijas Kveta uradio je sve da ga saigrači primijete.

Sigurno ste nekada na basketu u kraju viknuli na nekoga da vam doda loptu ako ste otvoreni ispod koša, možda ste čak i vrisnuli na njega. Ali sigurno je da se to ne očekuje na NBA meču! U duelu Boston Seltiksa i Denver Nagetsa Nimijas Kveta je uradio sve da dobije loptu!

On se u jednoj kontri pozicionirao ispod koša, ali ga njegov plejmejker nije vidio na terenu. Da bi došao do lopte Kveta je na iznenađenje svih u hali počeo da vrišti! Toliko je jako vrištao da se to jasno čulo i u prenosu, ali mu to nije pomoglo jer loptu nije dobio!

Kveta je najbolji portugalski košarkaš i izabran je kao 39. pik na draftu 2021 godine, ali je umjesto u Sakramentu uglavnom igrao u razvojnoj ligi za Stokton Kingse. Karijeru je počeo u Portugalu gdje je nastupao u Barierenseu i Benfiki, a nakon odlaska Matijasa Lesora iz Partizana bio je jedna od opcija da zamijeni Francuza u reketu crno-bijelih.

Umjesto toga ostao je u NBA, dobio priliku u Bostonu i prošle sezone uzeo NBA prsten. U regularnom dijelu lige odigrao je 28 mečeva sa prosjekom od 12 minuta po meču i imao je 5,5 poena i 4,4 skoka u prosjeku. U plejofu je rotacija skraćena pa se pojavio u samo tri meča, a djeluje da bi ove sezone mogao da bude prva rezerva pod košem Seltiksa.

