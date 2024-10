Zvezda nije dovela Petruševa: Hitno se oglasio Miško Ražnatović!

Iako se činilo da je sve dogovoreno, Miško Ražnatović demantuje dolazak Petruševa u Zvezdu.

Srpski reprezentativac Filip Petrušev trebalo bi da postane košarkaš Crvene zvezde Meridianbet, preneli su brojni srpski i grčki mediji, međutim i dalje od čitavog posla nema ništa. Tako tvrdi agent Miško Ražnatović koji nije direktno spomenuo Petruševa, ali je evidentno da je na njega mislio.

"Nažalost, sve informacije o evroligaškim pojacanjima beogradskih klubova, koje su se danas pojavile su potpuno netačne. Nikakvi dogovori nisu postignuti, a razgovora nije ni bilo u posljednje dvije sedmice!", napisao je Ražnatović.

S obzirom na to da se danas u srpskim medijima nije pričalo ni o jednom drugom košarkašu osim Petruševu, logično je da je njegov agent zaustavio spekulacije na ovu temu. Ipak, nije u potpunosti ni odbacio mogućnost da do dogovora dođe, pošto je jasno da bi njegov klijent mogao da dobije veću minutažu u Zvezdi nego što je to trenutno u Pireju, posebno nakon što su se oporavili Mustafa Fal i Nikola Milutinov. Čak je i ono "nažalost" vrlo indikativno.

Podsjetimo, Petrušev je igrao na koledžu Gonzaga, ali se potom profilisao u Megi. Igrao je za Efes, sa kojim je bio šampion Evrolige 2022. godine uz vrlo malu ulogu, da bi se na košarkaški put vratio u Crvenoj zvezdi u sezoni 2022/23. To mu je bila odskočna daska da ode u NBA gdje je kratko bio član Filadelfije i Sakramenta, da bi se u novembru 2023. vratio u Evroligu i potpisao za Olimpijakos.

Petrušev je bio jedan od najboljih igrača Superkupa Grčke, koji je Olimpijakos osvojio pobedivši Panatinaikos, dok je srpski košarkaš u Evroligi za sada prosječno ubacivao 5,7 poena po meču uz 1,7 skokova.