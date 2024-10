Pešića pitali za nasljednika: Neću se baviti tim, to predsjednik zna!

Svetislav Pešić je na konferenciji za medije rekao da se neće baviti nasljednikom na klupi reprezentacije.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije odluke da ostane na klupi reprezentacije Srbije Svetislav Pešić se obratio medijima. Na konferenciji je među brojnim pitanjima bilo i jedno koje se odnosilo na potencijalnog zamjenika trofejnog trenera. Međutim, selektor je bio jasan po tom pitanju.

Pešić je precizno odgovorio: "Da li ću se ja baviti nasljednikom? Neću! Znaš zašto neću? To predsjednik zna i ja sam to jasno rekao, ja tražim ljude koji će meni da pomognu. Ja sam ovdje postavljen da budem trener reprezentacije, da se kvalifikujemo, pa da gledamo da osvojimo neku medalju, a najbolje zlatnu", započeo je.

Potom je objasnio: "Ja ciljeve ne postavljam, meni postave ciljeve. Ako predsjednik mene pita ko bi mogao da nastavi ovo što smo počeli ja ću dati svoj stav. Ali danas je to sve dosta teško. Svi mislimo da bi zbog značaja reprezentacije, da bi bilo dobro da malo profesionalizujemo trenere.

Pešić je još i dodao: "To ne znači da će košarka odmah da bude bolja, to ne znači, ali daje se status struke i na kraju krajeva, kako god okrenuli struka je važna. To je ipak pitanje za predsjednika, što se mene tiče stojim na raspolaganju za sve. Ali ja moram da nađem dobre pomoćnike, koji će meni da pomažu, a ne ja njima!" Bio je jasan Svetislav Pešić.