Partizan slavio dok mu skandiraju da ga mrze u Zadru: Crno-bijeli "iščupali" pobjedu, treću ove nedjelje!

Uz mnogo muke Partizan je došao do pobjede u Zadru.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je došao do treće pobjede ove nedjelje pošto je uz mnogo muke srušio Zadar u hali "Krešimir Ćosić". Na kraju, 75:71 za crno-bijele koji su tako odigrali savršenu nedjelju, pošto su prethodno pobijedili i Bajern i Makabi u Evroligi, dok su u ABA ligi zadržali perfektan učinak (5-0).

Ključnu ulogu u završnici odigrali su Karlik Džouns sa pet vezanih poena za 73:69 na stotinak sekundi do kraja, odnosno sjajni Isak Bonga čije su trojke, skokovi i potezi u odbrani "odbijali" nalete Zadrana i vraćali crno-bijelima momentum. Uz skandiranje sa tribina "Mrzim Partizan", crno-bijeli su odoljeli svemu, pa imali i sreće da Lovro Mazalin promaši dva vezana slobodna bacanja za izjednačenje rezultata na devet sekundi do kraja. Poslije toga teško izvojevanu pobjedu potpisao je Sterling Braun, pa domaćima nije ostalo dovoljno vremena da dođu ni do poena za produžetak.

Bonga je bio najefikasniji u redovima Partizana sa 16 poena (imao je i pet skokova, dve ukradene i jednu blokadu), dok je Karlik Džouns zabilježio 14 poena i preuzeo odgovornost u odsustvu Ifea Lundberga. Na početku meča sjajno je odigrao i Frank Nilikina koji je na kraju imao 10 poena, odnosno bitnu ulogu opet na Jadranu imao je i Balša Koprivica sa 11 i sedam skokova.

S druge strane Zadar se prije svega oslanjao na Vladimira Mihailovića koji je meč završio sa 29 poena, dok ga je pratio jedino Amar Gegić sa 14.

U narednom kolu Partizan igra protiv Krke, dok Zadar dočekuje Crvenu zvezdu.