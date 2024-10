"To je bila posljedica naše apatije": Željko Obradović najavio razgovor sa igračima Partizana

Trener Partizana Željko Obradović prokomentarisao je pobjedu svog tima nad Zadrom.

Izvor: YouTube/KK Zadar TV

Partizan je uz dosta muke došao do pobjede nad Zadrom u gostima (75:71), prije svega zahvaljujući prisebnosti Karlika Džounsa u završnici kada je vezao pet poena i partiji najboljeg strijelca Isaka Bonge (16 poena). Vladimir Mihailović i ostali igrači Zadra dobro su natjerali crno-bijele da se "preznoje" i zarade treću pobjedu ove nedjelje, iako je bilo evidentnih padova u igri.

To se prije svega vidjelo sredinom druge dionice, kada je Željko Obradović održao buran tajm-aut ukazujući na brojne greške svojim igračima, ali je to samo kratkotrajno uspjelo da ih pokrene. Treću četvrtinu izgubili su 27:12, i to ne želi opet da vidi...

"Znali smo da će Zadar probati da igra najagresivnije moguće kako su izgledali ovdje protiv Budućnosti. Sve što imaju su pokušali da daju i da igraju najbolju moguću utakmicu. Igrali su dobro, vidjela se želja, sve što je nama falilo u pojedinim trenucima utakmice. Sigurno da je to i zbog duplog kola ABA lige. Pretpostavljam. Ali, nije da neću pričati sa mojim igračima. Ta treća četvrtina je posljedica apatije i posmatranja šta se dešava na terenu. Važna pobjeda, čestitam Zadru i mojim igračima koji su se izborili za pobjedu", kazao je Željko Obradović na konferenciji za medije.

I ovoga puta navijači u hali "Krešimir Ćosić" dočekali su Žoca aplauzima: "Hvala svima, zadarska publika je poznata i po duhovitosti, nešto se čuje, nešto se ne čuje. Zahvaljujem se svima kako su nas dočekali",zaključio je trener Partizana.

Crno-bijeli su došli do pete pobjede u ABA ligi i jedini imaju savršen učinak. U narednom kolu igraju protiv Krke.