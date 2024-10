Željko je ovo čekao, sad Partizan ide po seriju u Evroligi: Stiže davljenik, zato je Obradović i upozorio!

Virtus je daleko od prave forme, ali Željko Obradović kaže da su zato i toliko opasni sada.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Košarkaši Partizana su u seriji! Poslije uvodnih poraza od Real Madrida i Baskonije u Evroligi uslijedile su pobjede nad Bajernom i Makabijem u Beogradu, a sada u "Arenu" dolazi Virtus. Biće to jedini meč na programu u Evroligi u srijedu, a zakazan je za 20:30 časova.

Ne dolaze u dobrom raspoloženju Italijani pošto imaju četiri poraza na startu i hitno moraju do nekih bodova ako ne žele da im već sada propadne evropska sezona. Ipak "Arena" i Partizan nisu baš mjesto i vrijeme za vađenje kestenja iz vatre, ali svakako da se u Bolonji nadaju da će to biti to i da će od ovog meča krenuti na bolje.

Željko Obradović i Partizan žele da nastave odličan niz koji je već potvrđen sa pet pobjeda u ABA ligi gdje tim crno-bijelih drži prvu poziciju sa pet pobjeda i gde je Obradović uspio da na mnogim utakmicama proširi rotaciju, odmori neke ključne igrače i pruži priliku košarkašima koji se nadaju da će kroz sezonu imati sve veću ulogu.

GDJE SE IGRA, GDJE JE PRENOS

Izvor: Kiko Huesca/EFE

Očekuje se puna "Arena" na ovom meču, a prenos će biti realizovan na kanalima "Sport kluba". Vi ćete moći da pratite utakmicu i u tekstualnom prenosu uz MONDO, sa javljanjima sa lica mjesta.

ŠTA KAŽE ŽELJKO

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Dolaze crno-bijeli iz Bolonje. Mnogo je važnije to da su oni počeli sezonu bez pobjede, ali to je vjerovatno i najveća opasnost. Imaju izvanredan tim, pokriveni su na svim pozicijama i odlično su vođeni. Trener je isti kao i prošle godine sa istim ciljem i idejama i siguran sam da će odigrati sa velikom motivacijom, baš zbog takvog skora. Prostudirali smo, pripremili utakmicu, kao i uvijek treba da u Evroligi damo maksimum od prvog do posljednjeg minuta utakmice", rekao je Obradović u uvodu utakmice.

KONAČNO SU SVI TU!

Izvor: MN PRESS

Dočekao je Željko Obradović i to da mu svi igrači budu zdravi i u klubu. Ajzea Majk se oporavio, Dvejn Vašington je sa timom, ali je ponovo pitanje da li će dobiti minute čak i ako budu u 12. "Svi su zdravi. I jednom i drugom fale treninzi, rade vrijedno i sa velikom motivacijom. Sve ostalo o tom potom, te je počela sezona, nismo ni na osmini onoga što nas očekuje", istakao je Obradović.

KO DOLAZI?

Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijanski velikan dolazi sa timom u kome je Tornike Šengelija sigurno prva zvijezda, a na krilnim pozicijama su najveća imena. Tu su Akile Polonara, Vil Klajburg i Marko Belineli, a vidjećemo ko će u "Areni" biti najveća prijetnja.

(MONDO)

BONUS VIDEO: