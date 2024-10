"Sklonite ga od Nikole Jokića, neka ide u penziju"! Propast o kojoj priča cijela NBA liga - nekad MVP, sad mu se smiju

Rasel Vestbruk nije ni sjenka igrača kakav je nekad bio. I zato u NBA ligi smatraju da je vrijeme da ostavi košarku

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nekadašnji MVP NBA lige Rasel Vestbruk (35) katastrofalno je počeo epizodu u Denver Nagetsima. Sa njim na terenu ekipa je u minusu od 37 poena na dvije utakmice, u koje je doživjela poraze protiv Oklahome i Los Anđeles Klipersa.

Jedan neimenovani NBA skaut rekao je portalu "Hups vajr" da je vrijeme da se Vestbruk skloni iz tima, ali i iz košarke.

"Potrebno je da otpuste Rasa. On ne može da šutira, nemaju širinu kada je on na terenu. Timovi ga doslovno izazivaju da šutira i samo stvaraju gužvu oko Jokića na terenu. A, kada utrči pod koš, toliko 'duboko' uđe i bude van pozicije da ne može da pogodi. Rasel mopra da se povuče. Više nije dobar igrač", rekao je on.

Rasel Vestbruk stigao je u julu u Denver i očekivalo se da pomogne Denveru nakon rastanka sa nekoliko igrača šampionskog tima. Međutim, daleko je Vestbruk i od sjenke igrača koji je nekad bio, kada je oborio rekord u broju ostvarenih tripl-dablova (199). Ovako izgleda ta vječna lista

Rasel Vestbruk 199 Oskar Roberst 181 Medžik Džonson 138 Nikola Jokić 131 Lebron Džejms 113 Džejson Kid 107 Vilt Čemberlejn 78 Luka Dončić 77 Džejms Harden 77 Leri Bird 10 Domantas Sabonis 10...

Ono što je Vestbruk uradio u karijeri nije i ne može biti dovedeno u pitanje. Međutim, sve to trenutno malo znači Denveru, gdje ga je Nikola rado dočekao ovog ljeta, smatrajući da će zaista biti od pomoći. Za sada to nije, a vidjećemo u narednom meču, protiv Toronta, da li će se nešto promijeniti. U suprotnom, Denver može da padne na skor 0-3 i da počne da pali alarme, bez obzira na to što je tek 28. oktobar.

Bons video: