"Zvezda značajno oštećena, ali je i Žalgiris": Sudijski ekspert poručio crveno-bijelima da ne budu histerični

Oglasio se sudijski ekspert Tod Vornik povodom utakmice Žalgirisa i Crvene zvezde.

Izvor: Alter Photos / ddp USA / Profimedia

Utakmica između Žalgirisa i Crvene zvezde (86:84) privukla je veliku pažnju ne samo zbog koša Brajanta Danstona kojim je domaćin pobedio u poslednjoj sekundi, nego i zbog mora pogrešnih sudijskih odluka. Prema rečima bivšeg sudije i danas sudijskog eksperta Toda Vornika, Zvezda je značajno oštećena u više situacija, dok je grešaka bilo na obe strane.

"Ne samo da su postojale sudijske greške, već i povreda pravila. Zato i razumijem njihovu frustraciju i ovo što se desilo u Kaunasu samo dodaje ulje na vatru nezadovoljstva. Uz razumijevanje do određene mjere, vidjeli smo kako izgleda kada se te negativne emocije iznesu javno", istakao je Tod Vornik za "Basket Njuz" koji razume i navijače Zvezde da je sve još mnogo gore ako se zna i da je u sedam situacija oštećena protiv Barselone.

Šta su sve "zaribale" sudije u Kaunasu? Prema njegovim riječima šut Danstona su pustile s pravom: "Prvo, postojale su neke ozbiljne greške u četvrtoj dionici koje nisu išle naruku Crvenoj zvezdi. Konkretno, ovu situaciju sa šutem u posljednjoj sekundi su odsudili dobro. Ako se vratimo na šut Milera Mekintajera. Na televiziji je izgledalo da je ostalo još samo sekund kada je vrijeme zaustavljeno. Tada su sudije pogledale snimak i prebacile vrijeme na 1,3 sekunde. Ključni momenat u tom pregledu bio je kada lopta cijelim obimom prolazi kroz obruč. Tada se i na snimku vidi da je ostalo 1,3 sekunde i sudije su dobro vratile vrijeme", kazao je Vornik i dodatno objasnio:

Pogledajte 00:05 Žalgiris - Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda

"Što se tiče samog ubacivanja sa strane, po meni je sat radio maksimalno tačno. Pogledajte samo snimak, sudija sa strane drži ruku na kuku i pušta vrijeme tačno kada lopta dolazi u Danstonove ruke. Ako ide i frejm po frejm, sve ukazuje da je sat radio precizno. Čak i ako želite da govorite o nekoj greški, to je možda pola desetinke ili jedna desetinka, ne više. Svakako bi šut bio legalan i sudije su uradile dobar posao".

Šta se desilo u situaciji kada je Smailagić udario laktom Kalinića, a faul dosuđen košarkašu Crvene zvezde? Upravo poslije tog poteza je trener Janis Sferopulos uložio žalbu na suđenje: "Po meni, Kalinić je pokušao da faulira Smailagića, ali je Smailagić inicirao kontakt laktom u lice Kalinića. Sudije su mogle i možda trebalo da sviraju nesportski faul Smailagića. Ovo je i te kako komparativna situacija sa detaljem iz četvrtog kola, kada je Ife Lundberg iz Partizana laktom počistio Džejka Koena. Sudije su tada prvo svirale faul Koena, ali poslije gledanja snimka promijenile su odluku i dale su nesportski faul Lundbergu. U slučaju Smailagića i Kalinića, trebalo je da se svira nesportski faul napadaču. Nesportski faul Smailagića, poništava se koš Žalgirisu i lopta za Zvezdu", objasnio je Vornik.

"Sferopulos je naučio novo pravilo o suđenju i odmah uložio pritužbu, još tokom utakmice, što nije bio slučaj protiv Barselone. Ipak, problem je taj što Zvezdina žalba nikad neće biti uvažena jer nije povreda pravila, već pogrešna procjena sudija. Taj protest na račun sudije neće biti uračunat", naglasio je Vornik i istakao da se prigovor prema pravilima FIBA podnosi poslije meča i nema prekida, dok ističe da suštinski te pritužbe nemaju nikakav uticaj na kraju dana.

Istakao je i da su sudije pogriješile kada su svirale faul u napadu Nemanje Nedovića, ali da nisu kada su dosudile tehničku grešku Ajzeji Kenanu zbog flopinga. Ističe da je na kraju zaista nekoliko značajnih grešaka išlo na štetu Zvezde, ali dodaje da su potrebni "mirniji, razumniji razgovori sa Evroligom, a ne histerične i emotivne reakcije".

"Ovdje imamo šest pogrešnih odluka u posljednjoj četvrtni, što je previše. Da li to znači da je bilo 24 greške za cijeli meč? Ne. Ali, ako ih imaš šest u četvrtoj četvrtini, koliko ih je bilo u ranijim periodima. Opet, mnogo je grešaka bilo u posljednjoj četvrtini, kada se sve odlučuje, to ne smije da se dešava. Bilo je grešaka koje su išle na obje strane. Nisam detaljno ispratio prve tri četvrtine, pa ne mogu da kažem da li je Zvezda opljačkana. Da je ubacila još neki šut, da je Danston zaustavljen, a nije zbog greške odbrane, otišlo bi se u produžetak i tada možda ne bismo pričali o svemu ovom. Ne mogu da pričam o pljački, jer je košarka sastavljena od mnogo dobrih i loših odluka, sudijskih grešaka, ali i grešaka igrača i trenera. Teško je reći da je neko opljačkan, to nikada ne bih upotrebio, bar ne kao nekadašnji sudija", zaključio je on.