Rekao isto što i Nikola Jokić, pa kažnjen sa 100.000 dolara!

Lamelo Bol će dobro razmisliti kada bude davao sljedeći intervju nakon meča.

Izvor: Youtube/The NBeye Official/X/Courtside Buzz

NBA nema milosti, redom dijele kazne! Prvo je kažnjen bek Minesota Timbervulvsa Entoni Edvards jer je pokazao srednji prst jednom od navijača na meču sa Sakramento Kingsima 15. novembra. On je i dobro prošao jer je platio "samo" 35.000 dolara, a Lamelo Bol je morao dublje da zavuče ruku u džep.

Desilo mu se isto što i Nikolu Jokiću prije nekoliko sezona, iskoristio je termin "no homo" koji se smatra kao uvredljiv za gej populaciju. Nikola Jokić je zbog toga platio 25.000 dolara, a sada je Lamelo Bol morao da plati čak 100.000!

"MI smo se natrpali dole, no homo", rekao je Lamelo Bol kada su ga pitali kako su Šarlot Hornetsi uspjeli da sačuvaju Janisa Adetokumba na mečub sa Milvokijem. A Nikola Jokić je kažnjen jer je, kada su ga pitali o Vendelu Karteru junioru u sezoni 2018/19 rekao: "On je duži nego što bi očekivali, no homo".

Nisu oni prvi koji su plaćali kazne i bili suspendovani zbog korišćenja ovog termina koji je čest u slengu u Americi. Morali su zbog toga ruku u džep da zavuku i Kobi Brajant, Ražon Rondo, Žoakim Noa, Roj Hibert...

