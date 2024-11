Vlade Đurović o košarkašima "vječitih" i nastupima o Evroligi

Srpski stručnjak analizirao vječiti derbi i glatki poraz Crvene zvezde od Partizana.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Poznati srpski trener Vlade Đurović rekao je da Crvena zvezda mora da pobijedi Bajern u Evroligi ovog petka. Ocijenio je da će u suprotnom kompromivati svoje šanse u borbi za plasman u plej-of.

"Poslije dužeg vremena ću gledati uživo, ne idem jer mi je lakše na televiziji, ali ovo je utakmica koju Zvezda mora da dobije. Ja sam to zaokružio. Zvezda će iskompromitovati svoje šanse ako ne dobije, iako je Bajern jak. Kad poredimo dva tima koja su strašno startovala - Žalgiris i Bajern - mislim da su Nijemci stabilniji. Imaju takve igrače da je sa njima jako teško. Edvards i Obst su nepredvidivi, obojica mogu da ubace po 10 trojki... Zvezda to ne smije da čeka, mora da priđe, da li će to biti Lazić ili Kalinić - da njih dvojicu uhapsimo", kazao je on za TV Arena sport.

"To ne može Teodosić, možda ni Jago, ali možda može Mekintajer. Bore se i skaču, ali pošto ne igra Bolomboj mora da se popravi skok. Mitrović mora da bude bolji, Plavšić da postigne više poena nego prethodnih mečeva... Ako Gedraitis en bude u stanju da postigne 12 poena, onda moraju Dobrić ili Davidovac. Neko od njih trojice to mora. Kalinić će dati osam, imaće skokove, Mekintajer isto će imati, Petrušev 15... Mitrović, daj bar šest majstore! To je lagan zadatak za njega. Mora i više, ali..."

Đurović je rekao da Zvezda mora da odigra mnogo bolje nego protiv Partizana i da je nedopustivo da još jednom ponovi tako loš nastup.

"Mora 40 minuta koncentracija, minimum grešaka... Mora mnogo bolje nego protiv Partizana, iskoristili su negativne kredite protiv njega. Majstore, ne može više tako. Baci se ako ti ne ide, baci se kao onaj Majk, izvuci loptu za ekipu. Bacaj se po terenu da udaramo. Neće to publika, morate to uz nju! Nema šanse da Zvezda dobije ako Mitrović, Dobrić i Davidovac daju dva poena. Moraju da izvuku mnogo više iz sebe. Ja vjerujem u Dobrića ako dobije šansu i to ima psihološki da ih ubije. Obst ne smije da primi loptu, ako ti je pobjegao - uhvati ga za ruku. Ključ je čvrsta odbrana na granici faula i publika će onda s radošću da ih odvede do pobjede", rekao je Đurović, još jednom naglasivši kvalitet novog rekordera Evrolige u broju ubačenih trojki na utakmici.

Taj mali je NBA potencijal, tri godine pričam! Đurović nahvalio igrača Partizana i savjetuje Žoca

Poznati trener Vlade Đurović nahvalio je Balšu Koprivicu koji je u pobjedi Partizana nad Olimpijakosom upisao osam poena i pet skokova za deset minuta na parketu.

Partizan je prethodne večeri došao do velike pobjede nad Olimpijakosom 78:70, čime je svoj skor u Evroligi popravio na 4-8. Na taj način su se crno-bijeli "digli" na tabeli Evrolige nakon lošeg početka takmičenja, za šta je košarkaški trener Vlade Đurović gostujući na "TV Arena Sport" istakao da je u pitanju trenerska pobjeda - Željka Obradovića.

Ističe da iako je Olimpijakos bio bez Vezenkova, da su svakako tim za fajnal-for Evrolige, a njihov furiozan start meča kada su odmah pobegli Partizanu nije mu ulivao povjerenje da će crno-bijeli do pobjede. Ali, energijom i odbranom sve se okrenulo.

"Bacali su se po parketu, malo odbrana... Neko bi rekao da su ubacili silne trojke jer su preokrenuli, a zapravo su loše šutirali, kao i protiv Zvezde dobili su na odbranu i borbenost. Jedna olakšavajuća okolnost je što su Mekisik i Gos šutirali zajedno 0/11 za tri. Uz pomoć publike došli su do pobjede, ali i uz izvanrednu igru Balše Koprivice koji nije igrao dugo, ali kada je igrao - držao je Partizan u životu. Izvlačio je neka zakucavanja i energiju dodavao timu. Nažalost, imao je četiri faula, bar dva ne bi svirali da je Milutinov, ipak nije ime", rekao je Đurović i nastavio je da hvali mladog košarkaša.

"Treba da igra više minuta Koprivica, pokazao je kakav je potencijal, ja sam prije tri godine rekao da je NBA potencijal i još to mislim. Mnogo je vremena proveo van klupe, na tribinama, a igrali su lošiji od njega", dodao je poznati košarkaški stručnjak koji je zaista hvalio Koprivicu od dolaska u Partizan.

"Za finiš meča se potrudio Brendon Dejvis koji je pogodio teže šuteve i zasolio je Olimpijakos, ali je Balša Koprivica bio tu da drži vodu iznad glave. Partizan je pobijedio i sad se priča o Splitu, a mnogo je važnije što idu četiri utakmice Evrolige od čega su tri kod kuće i Partizan sada mora sve da dobije", rekao je Đurović.

Partizanu slijede mečevi sa Žalgirisom i Panatinaikosom kod kuće, pa Albom u gostima, a onda i sa Asvelom na svom terenu. Tu kaže Đurović da moraju da dobiju sve: "Kad je Partizan već izgubio od Virtusa i Baskonije, sad mora da dobije Panatinaikos, iako je prvak Evrope. Pratim ja dobro i ostale rezultate u Evroligi i Partizan ima pet pobjeda manje od Pariza, svi su čekali da padne, ali je pitanje da li će. Partizan ako dobije deset od sljedećih 15, a Pariz izgubi deset u istom periodu - tek tada ga stiže Partizan. Onda možete da zamislite koliko je težak posao za Partizan. Ne treba padati u euforiju, divne su bile scene u Areni kada igra Partizan, ali ne smiju sad da padaju u euforiju da će odmah u deset najboljih. To govorimo o Parizu, da ne pričamo o Fenerbahčeu, Monaku...", zaključio je trener.

