E, ovo je Partizan! Treća pobjeda u nizu, zagrmjela Arena i rastjerala Litvance

Partizan je pobijedio Žalgiris.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Žalgiris 84:78 na domaćem terenu i 13. kolu Evrolige. Izabranici Željka Obradovića vezali su treću pobjedu u kontinentalnom takmičenju, pa su poslije Crvene zvezde i Olimpijakosa pobijedili i ekipu iz Litvanije.

Partizan je dobro otvorio meč i do osmog minuta prve dionice imao je 20:14. Međutim, izabranici Andree Trinkijerija su brzo ušli u ritam i blagu prednost istopili već početkom druge dionice (23:22). Igrao se jak intenzitet i uglavnom koš za koš. Partizan je dobro šutirao za tri poena i imao je pet pogodaka iz 12 pokušaja, ali je Žalgiris bio bolji i iz 17 šuteva ubacio je osam do poluvremena.

Može se reći da je dobroj statistici zelenih najviše doprinio Voker koji je u prvih 20 minuta šutirao pet od sedam trojki, odnosno 71 odsto. Na sreću Partizana, Amerikanca u nastavku meča nije služio šut kao u prvom dijelu susreta, pa je u daljem toku postigao još samo jedan šut izvan linije 6,75.

U trećoj dionici prvo se istakao Frenk Nilikina koji je do 25. minuta bio jedini poenter Partizana u toj četvrtini. Kasnije su do poena stigli još i Karlik, Bonga i Dejvis i s obzirom na to da su svega četiri igrača davala koševe u dresu Partizana, crno-bijeli su više nego dobro odigrali tih 10 minuta i izgubili je svega 23:20 (64:64).

Ipak, prevagu je na kraju odnijela činjenica da je Žalgiris u odlučujućoj četvrtini dao 14 poena i od toga polovinu sa linije penala. Preciznije, klub iz Litvanije je prve poene iz igre postigao u 34. minutu, a onda opet u 39, tako da nisu postojale nikakve šanse da zeleni preokrenu utakmicu u svoju korist.

