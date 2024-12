Srbija dobija košarkaški centar - Čović otkrio gdje će se graditi!

Nebojša Čović pričao je o planovima i idejama za budućnost srpske košarke.

Izvor: printscreen/rts

Srbija će dobiti košarkaški centar i plan je da to bude krajem 2027. godine. Potvrdio je to predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović. Pričao je o detaljima sastanka koji su selektor Svetislav Pešić i on imali sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Pričao je o planovima i ciljevima. "Imali smo sastanak sa predsjednikom Vučićem Pešić i ja. Nisam dužan da vam prepričavam. Šalim se. Bilo je riječi o sportu. Pričali smo sa predsjednikom Vučićem, on voli košarku, dosta se ulaže u srpski sport generalno. Razgovor je bio na temu košarkaškog centra. Košarka je naš najtrofejniji sport, uz sva uvažavanja vaterpola. Zaslužuje košarka da ima moćan košarkaški centar. Sala za 4-5 hiljada gledalaca, teretana, medicinski centar, objekti za smještaj. Na našu sreću dogovorili smo se da se u to krene", rekao je Čović za RTS.

Košarkaški centar nalaziće se u Beogradu i cilj je da se završi za oko tri godine.

"Vidjećemo kako će ići realizacija. Beograd je u pitanju. Negdje ka EXPO, ka tim lokalitetima. Dobro je da bude u paketu svih tih investicija. Nije mala investicija. Pričali smo o tome. Spominjali smo i određene utakmice. Mislim da je ovo najveća i dobra vijest. Rokovi? Negdje kraj 2027. godine. Za tri godine sagraditi, to je jako brzo i jako dobro."

"Arena i Pionir moraju da se renoviraju"

Čović je naglasio da dvije košarkaške dvorane u Srbiji moraju da se renoviraju.

"Arena mora da se renovira, nije renovirana. Zahvaljujući vremenu koje smo prošli je u stanju koje nije baš odgovarajuće. Kao gradonačelnik sam učestvovao u izgradnji Arene, stavili smo je pod krov 1996/97 godine. Nastavljeno je 2003/04, mada ni tada nije dovedena do kraja. U sebi ima funkcije i restorana i ostalih stvari, sve je zapušteno. Treba sve elemente pregledati, konstrukcije i jako dobro je da se napravi renoviranje. To je najveća naša dvorana i mislim da je najveća na Balkanu. Stručne ekipe ljudi koji treba da uđu radiće to. To je još jedna ideja koju smo inicirali. Na kraju godine važno je zauzeti budžetske pozicije. Puno priča ostane na nivou obećanja, želimo da dovedemo to do kraja. Arena nam funkcionisalno treba."

Isto želi i za "hram košarke".

"I Pionir treba rekonstruisati i podići sa 7-8 na 12.000 mesta. Ima mogućnost za to. Pored stručnih, građevinskih mogućnosti, potrebne su i ove mogućnosti. Hala sportova takođe može. Moramo da ulažemo u sportsku infrastrukturu. Bitno je što smo naišli na razumijevanje predsjednika države i Vlade Srbije."

O vječitima i reprezentaciji

Prokomentarisao je Čović i duplo evroligaško kolo Crvene zvezde i Partizana. Crveno-bijeli u Italiji gostuju Armaniju i Virtusu, dok crno-bijeli u Beogradu dočekuju Žalgiris i Panatinaikos.

"Bilo bi dobro za Zvezdu da se ostvari pobeda. Računajući i Bajern, Zvezdi su potrebne tri pobjede u četiri meča. Hajde da budemo optimisti. Partizan mislim da treba da dobije Žalgiris, mislim da je to realno."

Za kraj je pričao o reprezentativnim selekcijama.

"Mi nemamo samo jednu reprezentaciju, mi smo košarkaški savez Srbije koji ima tri, odnosno četiri reprezentacije i specifični smo po tome. Naglašavam, jer su troškovi mnogo veći. Reprezentacija mora da bude iznad svega. Imamo mušku i žensku reprezentaciju pet na pet i obje selekcije su se kvalifikovale za Evropsko prvenstvo. U februaru imamo po jedan 'prozor'. Pored te dvije reprezentacije, imamo mušku reprezentaciju 3x3, radimo intenzivno i na ženskoj reprezentaciji 3x3. I Svetislav Pešić i Marina Maljković uspjeli su da naprave takav splet da imamo i mlađe i iskusne igrače. Onaj igrač koji sada ima 22 godine, imaće 26 na Olimpijskim igrama, ovo je olimpijski ciklus", zaključio je Čović.

