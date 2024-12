Svirao sam Jokiću na svadbi, nećete vjerovati kakav je kad slavi: Najviše voli kad sviram ono njegovo!

Nikola Jokić voli da uživa u muzici, a sada smo saznali i šta ga najviše pogađa.

Gledali smo Nikolu Jokića kako se veseli sa srpskim nacionalnim timom kada je osvojio bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu. Viđali smo ga i ranije kako pjeva i igra uz tamburaše i na raznim događajima kada je na odmoru u Srbiji, a sada je o tome pričao poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević.

Jedan od najpoznatijih harmonikaša u Srbiji svirao je na svadbi najboljeg košarkaša na svijetu, a i poslije te svadbe ostao je u odličnim odnosima sa porodicom Jokić.

Kada su ga u jednoj emisiji pitali kakav je van terena trostruki MVP Evrolige rekao je: "Isti! Divan!"

Pošto je više puta svirao Nikoli Jokiću ispričao je kako ga je najbolji košarkaš na svijetu zvao u Denver da dođe i da mu nastupa.

"Išli smo zajedno u Denver, bili malo kod Nikole, družili se. Tako smo bili u nekom dopisivanju i kaže on: 'Ajde, ako možete dođite!' Ja kažem dolazimo! Imao sam čast da mu sviram svadbu, ostali smo u kontaktu. Oni su jedna divna, fantastična porodica. On i njegova supruga, Nikolina braća, otac, majka..."

A na kraju je otkrio i šta to voli da sluša Nikola Jokić!

"On mnogo voli Đorđa Balaševića, isto voli Miroslava Ilića. Ali on najviše voli one njegove tamburaške pjesme, kada mu sviraju njegovi tamburaši. On se baš lijepo veseli, veliki je gospodin", završio je Aca Sofronijević.