"Želim da Partizan i Zvezda dobiju licencu Evrolige": Ostoja otkrio detalje, a Kari iznio prijedlog za oba kluba

Ostoja Mijailović i Svetislav Pešić pričali su i o temi licenci Evrolige za Partizan i Zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Imaju li Crvena zvezda i Partizan budućnost u Evroligi? Mogu li da dobiju licence i da budu stalni učesnici elitnog takmičenja? O toj temi pričali su predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović i selektor Srbije Svetislav Pešić koji su iznijeli svoje stavove o svemu tome.

Prvi čovjek crno-bijelih spomenuo je predsjednika KSS Nebojšu Čovića i značaj koji Srbija ima u svjetskoj košarci. "Mi imamo situaciju koja nije normalna. Pohvalio sam promjene u Zvezdi iako sam bio protiv da neko takav dođe na mjesto predsjednika KSS. Njegova organizaciona sposobnost je neupitna, krivo sjedi, pravo reci. Ali, mora da postoji neutralnost, da bi bilo jako. Ja uvijek zastupam interese Partizana, ne KSS, ne Zvezde. Pokazali smo na posljednjem derbiju da može da se organizuje. Željko Drčelić je prišao, čestitao Obradoviću na pobjedi, pozvao je i mene i čestitao mi pobjedu. Pokazali smo da može bez saopštenja, odmorili smo javnost od toga. Usmjerili smo ih na ljepotu i kvalitet košarke", počeo je Mijailović razgovor u emisiji "Kida show" na "Sport klubu".

Nastavio je da priča u istom dahu. "Postoji jedna karika, a to je da sport vode objektivni ljudi koji žele neku promjenu kada je u pitanju košarka. Najava da će se graditi košarkaška infrastruktura je velika stvar. Gradi se Nacionalni fudbalski stadion, a košarka okuplja dva ili tri puta više ljudi na mečevima Partizana i Zvezde. Nemam problem da sjednemo da pričamo šta je u opštem interesu, ali da to bude opšti interes. Kada nije, dužan sam da štitim interese Partizana kao predsjednik. Srbija ima sreću da ima Željka, Karija, Duška, mnoge druge ljude koji znaju košarku, te veličine. Nekada profesora Nikolića, Boru Stankovića i mnoge druge. Imala je sreću kakvu nemaju druge zemlje u regionu. Najbolji košarkaš na svijetu je Nikola Jokić iz Srbije. Najbolji košarkaški treneri koji rade u NBA, čovjek iz Čačka Rajaković koji vodi Toronto. Da ne pričamo o svima. Imamo sreću koju ne znamo da iskoristimo, jer je kvare male stvari", jasan je Mijailović.

"Ljudi iz Partizana i Zvezde zajedno neka idu u Barselonu"

Izvor: MN PRESS

Poslije njega riječ je dobio selektor Pešić. "Ne bih želio da učestvujem u ovoj diskusiji više, ne sviđa mi se to. Ne bih volio da se spominje Čović, da li dobro radi ili ne radi svoj posao i tako dalje. Ne bih u tome da učestvujem. Svako može da izrazi svoj stav i mišljenje, ja ne bih u tome da učestvujem. Predsjednik Partizana kaže da ne zastupa interese KSS, već Partizana i sa tim se slažem. Da sam ja predsjednik Partizana, moja odgovornost bi bila na klubu i kako se to razvija i zastupao bih te interese. Mi smo ovdje u medijima i ne bih da pričam o vječitima, niti kako Savez treba da se vodi. Ne bih duboko ulazi u to, smeta mi. Razumio sam i pristao sam da budem dio ovog projekta da pričamo o košarci. Zvezda i Partizan su dio košarke, glavni dio i o njima treba da se priča, diskutuje i da se predlaže, ali bih duboko ulazio u ocjene da li neko treba da radi ovako ili onako. Mi smo iz košarke i nas slušaju i ostali koji vole košarku, ne samo navijači vječitih. Žele da čuju nešto drugog, ne da optužujemo, ako se ovako nastavi neće biti ne profesionalne lige Srbije, neće biti rezultata", počeo je Pešić.

Potom je upozorio "vječite" i naglasio da zajedno treba da idu u sjedište Evrolige i da tamo pričaju.

"Neće ni Zvezda postizati rezultate, neće biti u Evroligi ni Zvezda ni Partizan. Da je neka sreća, ovo što je Dule rekao i što se čudi, postavlja jedno od najvažnijih pitanja, zbog čega Zvezda i Partizan nemaju isti status kao Žalgiris, kakva je tu razlika? Rezultati srpske košarke kao nasljednika jugoslovenske košarke i ostalih klubova iz Srbije jednostavno zaslužuju da budu u najmanju ruku članovi Evrolige, da li sa B licencom, suvlasnici i slično. Zašto nismo? Zato što ljudi iz Partizana i Zvezde nisu sjeli i napravili strategiju kako zajedno da igraju u Evroligi. Da idu u Barselonu, da tamo razgovaraju."

Ima Kari i predloge za budućnost. "Ostao bih na temi sistema takmičenja, smatram da imamo talenat i igrački i trenerski i smisao za košarku i način kako biramo i treniramo igrače i kako primjenjujemo tu čuvenu metodiku trenera i razvoj igrača koji je jedinstven. Sve to neće biti dovoljno ako se ne pronađe adekvatan sistem takmičenja. Govorim to, ne iz mog interesa, ja sam samo trener da na vrijeme uzmem tajm-aut, odredim petorku i osvojim medalju, to bi trebalo da bude moj posao. Pošto sam ja dio svega ovoga i želim da vidim budućnost košarke u Srbiji, ne samo sa Partizanom i Zvezdom, već i sa njima i svim ostalim klubovima. Kada bude sastanak bilo gdje, onda ćemo drugačije da razgovaramo", poručio je Pešić.

"Želim da i Partizan i Zvezda dobiju licencu"

Izvor: MN PRESS

Za kraj je o toj temi pričao ponovo prvi čovjek Partizana. "Poslije meča u utorak me je predsjednik Žalgirisa pitao da li mislim da Partizan može da dobije licencu, a da ne dobije Zvezda? Rekao sam da mislim da to nije moguće i da mislim da oba tima treba da dobiju licencu. Željko Obradović je bezbroj puta o tome govorio u javnosti, da oba tima treba da dobiju licencu. Želim da Partizan dobije, ali nisam protiv toga da Zvezda dobije. Ne pravimo različitosti, ne postoji sukob. Imamo zajedničke interese", jasan je Mijailović.

Prije samog kraja je imao pitanje za Pešića u vezi sa predsjednikom KSS Nebojšom Čovićem. "Pitao bih samo selektora Pešića pošto je cijeli život u sportu, da li je u redu da predsjednik bilo kog nacionalnog saveza najavljuje pojačanja nekog tima, samo da mi kaže da li je to u redu i da sjedi na klupi zajedno sa igračima dok traje meč Evrolige?"

Stigao je ekspresan odgovor. "Pitanje je postavljeno pogrešnoj osobi", zaključio je Pešić.