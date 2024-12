"Ja radim loš posao, vidim stvari koje me zabrinjavaju": Trener Denvera bijesan poslije sramote u NBA ligi

Trener Denvera Majkl Meloun oglasio se poslije poraza Denvera od Vašingtona.

Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Denver je daleko od šampionskog tima, trenutno ima skor 11-10 i doživio je poraz od najgoreg tima u NBA ligi, izgubio je u Vašingtonu (122:113). Nikola Jokić postavio je rekord karijere, dao je 56 poena, ni to nije bilo dovoljno da se izbjegne bruka. Svjesni su toga i ljudi u klubu.

Po završetku susreta na konferenciju je došao trener Nagetsa Majkl Meloun koji je, potpuno očekivano, bio vidno nezadovoljan. Vidjelo se to i po njegovim reakcijama i načinu na koji je odgovarao na pitanja novinara. "Nisam vidio dovoljno energije i borbe u ovom meču. Trajalo je to tokom cijelog meča", počeo je Meloun.

Njegov tim primio je čak 69 poena u prvom poluvremenu, 53 u drugom, a o Jokiću je rekao samo jednu rečenicu. "Možda smo u drugom poluvremenu pokušavali malo više, trudili se više u odbrani. Pul je u drugoj četvrtini bio nevjerovatan, dao nam je 16 poena, primili smo dosta poena na utrčavanjima. Nikola je imao sjajnu ofanzivnu utakmicu, ali ne možete da čekate u ovoj ligi. Ako čekate da počnete da igrate u NBA ligi, onda će vam se desiti ovako nešto, bez obzira da li igrate protiv Klivlenda koji ima 23-2 ili Vašingtona koji je imao niz od 16 poraza u nizu. Momci moraju bolje, morate da pogodite tu pravu žicu."

Novinar je konstatovao da osim Jokića koji je imao 16 skokova drugi nisu bili previše uključeni u taj segment igre.

"Odgovorili ste na to pitanje sami, moraju drugi da hvataju skokove. Naučio sam to, dugo sam u košarci, kada neko uzima te 'duge' šuteve i svi uskoče u reket, to mi nema nikakvog smisla, jer mi to radimo iznova i iznova. Oni su imali 15 ofanzivnih skokova. To vam odmaže kada počnete da igrate odbranu. Svi utrčavamo u reket, oni se bore za te 50-50 lopte. Ja radim mnogo loš posao sa ovim timom. Imamo 11-10 i izgubili smo od tima koji je u posljednjih pet mečeva dao 100 poena po meču, nama je dao 119 poena, ovo je sramota!"

Nikola Jokić dao 56 poena Izvor: Youtube/NBA

Povrede prave probleme Denveru, tako u američkoj prestonici nisu igrali Džamal Marej, Eron Gordon, Dario Šarić... "Vidim stvari koje me zabrinjavaju. Poslije 21 utakmice vidite gdje su vaše slabosti, problemi koje imate i zbog kojih ne možete da imate konstantnost. Kada nemate konstantnost, onda ne pobjeđujete. Imamo dosta problema, posebno u odbrani. Igramo protiv Atlante sljedeći meč, protiv tima koji je dobio šest mečeva u nizu. Niko vas neće žaliti u NBA ligi. Moramo svi da učestvujemo, neće niko da vam pokloni nešto zato što vas žali. Gledaćemo snimke, ponavljamo iste stvari, zato ja preuzimam odgovornost, jer sam kao trener uradio loš posao da spremim tim i nemam problem to da priznam."

Na kraju je upitan da li on kao trener mijenja metode kada sprema tim ili se drži istog kursa u pripremi utakmica. "Cijele sezone osciliramo, pokušavamo da nađemo način da pomognemo ekipi da pobjeđuje", izgovorio je Meloun i ustao sa stola, bez čekanja daljih pitanja.