Ovo je čovjek koji "radi o glavi" Nikoli Jokiću: Propašće mu najbolje godine u NBA, upaljeni su alarmi

Nikola Jokić igra sjajno ove sezone što se ne može reći za Denver. Za to nisu krivi igrači, nije kriv ni trener Meloun, samo generalni menadžer Kelvin But koji je napravio niz propusta u posljednje dvije godine i boji se da povuče sljedeći potez.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/Guerilla Sports

Nikola Jokić je bez ikakve sumnje najbolji košarkaš na svijetu, međutim to ne prate rezultati Denvera. Nije da je Jokić kriv za to, apsolutno su prvi u NBA ligi po svim parametrima kada je na parketu, međutim problem nastaje kada sjedne na klupu. Tada se dešava ogroman pad koji su primijetili apsolutno svi i zato "dodaju gas", pošto im djeluje da igraju protiv tima koji ni po čemu nije zaslužio da igra u najboljoj ligi svijeta.

Denver (11-9) sa prvog mjesta u svim kategorijama pada na 30. mjestu u ofanzivnom rejtingu i procentu šuta, a situacija je toliko nevjerovatna da ni trener Majkl Meloun više ne zna šta da kaže. Kada su ga nedavno pitali šta pomisli kada Jokića izvede iz igre (a igra skoro 38 minuta u prosjeku), kazao je: "Samo se pomolim". Iako se šalio, u svakoj šali ima malo istine...

Istina, sve ovo moglo je da se pretpostavi još ljetos kada su krenule prve "iskre" na nivou iznad Jokića, pošto je Denver stao već u drugoj rundi plej-ofa kada ga je zaustavila Minesota. Denver nije znao kako da odgovori ekipi Tima Konelija, inače idejnom tvorcu moćnog Denvera, a čini se da su potezi koje smo vidjeli tokom ljeta samo još više unazadili šanse da Nikola Jokić ponovo osvoji šampionski prsten. Za to je kriv samo jedan čovjek, a mnogi ne znaju njegovo ime.

Ko je Kelvin But?

Izvor: Denver Nuggets/youtube

Kelvin But će se u istoriji voditi kao generalni menadžer Denvera u sezoni kada su osvojili prvu NBA titulu u istoriji (2022/23), međutim može se reći da je više naslijedio tim od svojih prethodnika - nego što ga je zaista sastavio. Kelvin But je inače nekadašnji NBA košarkaš, s epizodnom ulogom u Sijetlu, Dalasu, Vašingtonu i još nekim klubovima, koji je poslije igračkih dana počeo da radi kao skaut u Pelikansima 2012. godine.

Došao je u Denver u avgustu 2017. godine kada je postao pomoćnik generalnog menadžera Arturasa Karnišovasa, ali nije imao preveliki uticaj na poteze koje su vukli Litvanac i Tim Koneli. Potom je 2020. preuzeo i glavnu ulogu i uticao je na dolazak Arona Gordona, s tim da se često može čuti da je to bila izrazito Jokićeva želja i da se tek od 2022. zapravo pita.

Od tada, But je uglavnom dovodio epizodiste u Denver, čuvajući igrače koje je imao i davajući im ogromne ugovore, prije svih je to slučaj sa Džamalom Marejem (208 miliona dolara) i Majklom Porterom Džuniorom (180 miliona) koji su danas pravi teret timu.

But i Meloun su u sukobu od ljetos

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je odlučio da nakon šampionske titule krene u drugom smjeru - razvijanja mladih igrača umjesto dolaska provjerenih pojačanja. Od starta se sa tim nije složio Meloun i čini se da između njega i Buta ima sve više razmimoilaženja, posebno jer titula nije odbranjena. I tek je pitanje da li će.

Novinari koji prate Nagetse iz dana u dan su se ove teme dotakli u podkastu "Mile High Sports": "Mislim da tu postoji konstantna bitka koji su finansijski i kompetivni limiti Denvera", naglasio je novinar Rajan Blekburn: "Već imaju problem sa platama, tu je bitka između Buta i njegove odluke u predsezoni i Melouna koji želi da iskoristi trenutak i odmah pobjeđuje. Odmah hoće titule, gleda kratoročnije od generalnog menadžera".

"Pitanje je i koliko imate vremena da iskoristite najboljeg igrača svijeta Nikole Jokića, a pitanje je da li će biti najbolji igrač na svijetu kada se završi njegov ugovor. Tu su još Edvards, Dončić, Vembanjama... U ovom trenutku se ne slažem da Majkl Maloun i Kelvin But imaju velike nesuglasice, obojica imaju različite ciljeve, ali opet žele da osvoje šampionsku titulu. Kelvin But je dodao nekoliko mladih igrača u nadi da će se razviti sljedećih godina i to možda maksimalizuje taj period od četiri godine. To neće uspjeti ove godine, ali ima još prilika. Nekada se stvari jednostavno ne poklope. Marej se povrijedio, Porter igrao loše, pa je nekada bolje biti lovac nego lovina", objasnio je novinar.

Ljeto nije promijenilo ništa u Denveru

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon što je posle šampionske titule ostao bez Brusa Brauna, Denver je letos izgubio i Kentavijus Kaldvel-Poupa, igrača koji je bio "lepak" u timu. Igrao je sjajnu odbranu, pogađao trojke iz viška, a Nagetsi nisu imali novca u "seleri kepu" da ga zadrže. Umesto toga doveli su Rasela Vestbruka koji sa klupe donosi energiju, dok je stigao i Dario Šarić koji gotovo da ne igra, a ima platu od 10,5 miliona dolara.

Uz to, produženi su ugovori sa Marejem i Gordonom, igračima koji ne prave nikakvu razliku ove sezone, posebno je to slučaj sa Kanađaninom - tako da čak i da Denver hoće da ih trejduje, pitanje je da li će pronaći kupca. Dakle, situacija je još gora po tim i biće sve više problema.

Barkli i Šek digli glas - But na potezu

Izvor: YouTube/Printscreen/NBA on TNT

"Hoću ovo da kažem...", naglasio je Čarls Barkli nakon utakmice u kojoj je Denver pobijedio Golden Stejt samo zahvaljujući Jokiću koji je opet režirao preokret: "Nadam se da će Denver trejdovati. Nemojte da protraćite njegovu karijeru. Najbolji je igrač na svijetu i mogu opet da osvoje prsten, ali moraju da mijenjaju. Pustili su dva igrača (Brus Braun, pa Kentavijus Kaldvel-Poup, prim. aut.) koja su bila jako važna, klupa im je slabija od vode".

Na to se ubacio i Šekil O'Nilkoji je kritikovao Kanađanina Džamala Mareja koji igra tragično ove sezone: "I na sve to, Džamal Marej mora da istupi i pokaže se".

"Da, čak i da Marej bude bolji - moraju nekoga da dovedu. Samo puštate igrače da odlaze. Imate takvog tipa kao Jokić i morate još da osvajate sa njim. Ima još pet godina karijere. Kada ostari njegova igra će i dalje biti dobra, prosto jer nije atletski tip i to na njega ne utiče, ali nemojte da njegov vrhunac karijere da potrošite. Najbolji je na svijetu i budite pohlepni!", zaključio je Barkli.

Da li će Jokić imati strpljenja?

Jokic's impact is OUT OF THIS WORLD!!pic.twitter.com/R230oYoP7u — Eurohoops (@Eurohoopsnet)December 6, 2024



Nikola Jokić nikada do sada nije "dizao glas" zbog problema koje ima Denver, što ne znači da će dovijeka biti tako. Znamo da je u timu još od od 2015. godine i da nikada do sada nije tražio da ode, ali vidjećemo da li će i njega aktuelna situacija opteretiti. Ono što može da se vidi je da Jokić i dalje pokušava da popravi stvar, da se nada da će na kraju sve kliknuti u Denveru, ali pitanje je da li sve može sam.

Jednostavno, kao što je rekao Džordž Karl, situacija kakva je sada viđena u Denveru - nije bila čak ni u vrijeme Majkla Džordana. Da bi se titule osvajale, nije dovoljno da imate najboljeg u timu, nego najbolji tim... A Jokić ne može da se klonira.