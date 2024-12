Čović pozvao Vujoševića u KSS: "Dule, izuzetan si trener, dođi da nam pomogneš"

Nebojša Čović pozvao Duška Vujoševića da radi u KSS.

Izvor: MN PRESS

Nebojša Čović i Duško Vujošević ponovo su bili na istom mjestu. Pred kamerama su pričali i analizirali razne situacije i teme. Tako je u jednom momentu novi predsjednik košarkaškog saveza Srbije pozvao nekadašnjeg trenera Partizana da pomogne KSS-u u svom radu u narednom periodu.

Čović ga je pozvao javno. "Ti bi mogao da pomogneš, ti si izuzetan trener, da nam pomogneš. Pusti politiku. Izvini što tako kažem, nisi ti za politiku. To je prljava voda u koju si uletio nekome da pomogne. Iskusno mogu da ti kažem, tebi kao treneru to ne treba", rekao je Čović u emisiji "Kida show" na "Sport klubu".

Potom je Čović istakao da Vujošević zaslužuje da ima mjesto u prvom redu na utakmicama Partizana u beogradskoj Areni. "Ti si zaslužio u Partizanu doživotno da imaš jedno, tri, pet mjesta, koje ti izabereš. Dok sam predsjednik KSS, Partizan i Zvezda će imati apsolutno isti tretman, to kažem sada direktno. To šta će neko da objavi na društvenim mrežama i da skida izjave moje, može to da košta određenu cifru", poručio je Čović.

Na to se nadovezao Vujošević. "Vjeruj mi, meni je poslije 800 godina u košarci teško da dođem da gledam utakmicu i da gledam koga prepoznajem, koga ne prepoznajem. Željko je došao i tražio da dođem, pristao sam da idem one godine kada mi je donio dvije karte kao podrška Partizanu i projektu. Išao sam to da pratim, godinu kasnije ne dobijam kartu, svi se prave takvi. Zvezda ima svoje zvijezde, mi treba da imamo partizane. Ako dolazim na utakmicu da bih podržao i navijao, treba to da radim iz prvog reda", zaključio je Vujošević.

(Sportklub/MONDO)