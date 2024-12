"Predsjednik KSS ne može da najavljuje pojačanja Zvezde": Mijailović pričao o Čoviću i KLS, Pešić mu odgovorio

Ostoja Mijailović, Svetislav Pešić i Duško Vujošević pričali su o stvaranju KLS i Nebojši Čoviću.

Da li Crvena zvezda i Partizan treba da igraju u ABA ligi ili treba da se posvete košarkaškoj ligi Srbije? To je bila jedna od glavnih tema o kojoj su pričali predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović, selektor Srbije Svetislav Pešić i nekadašnji trener Partizana Duško Vujošević. Dali su svoje mišljenje o cijeloj situaciji.

Prvo je riječ imao prvi čovjek Partizana. "Znam kakav je način razmišljanja selektora Pešića i da treba KLS da bude profesionalna, odnosno jača liga, ali hajde da budemo realni. I moja želja je ista, ja sam patriota, nisam živio ovdje sedam, osam godina pa sam se vrtio u Srbiju i živim ovdje i stvaram. Dijete mi se vratilo poslije šest godina iz Amerike poslije školovanja i radi ovdje u Srbiji. I to je neka poruka svima da je stav moje porodice i moj da želimo jaku Srbiju i jaku KLS u Srbiji. To je primarna stvar, ali treba biti i realan", počeo je Mijailović razgovor u emisiji "Kida show" na "Sport klubu".

Nastavio je u istom dahu. "Ali, ja mogu da kažem kao predsjednik Partizana koji sam osam godina u klubu, da je ABA liga u ovom trenutku sa poslovne strane profitabilna, pokriva kompletno svoje rashode i dolazimo u situaciju da sljedeće godine imamo i viška sredstava i da dobit klubovi počinju da dijele. Po meni, najbolja i fer varijanta je da klubovi po tabeli i po tome koliko su uložili toliko im se vrati iz te dobiti ABA lige. ABA liga je druga najgledanija liga u Evropi po parametrima iz prošle godine i profitabilna i tek će da bude profitabilna u budućnosti i moći će da vraća novac svojim osnivačima i učesnicima. I mi tu ABA ligu moramo da sačuvamo bez obzira što želimo jaku srpsku ligu“, rekao je Mijailović u dahu.

Ostoja je potom spomenuo prvog čovjeka KSS Nebojšu Čovića. "A sa druge strane, ne možemo da imamo predsjednika KSS koji sjedi na klupi našeg gradskog rivala kao predsjednik KSS. Ne može predsjednik KSS da najavljuje pojačanje u KK Crvena zvezda kao predsjednik KSS. A da ja dođem u situaciju da sjednem za taj sto i da pričam da ta liga bude profesionalna. Ako hoćemo da bude profesionalna, moraju da sjednu subjekti koji stvarno žele da profesionalizuju ligu, da ona ne bude ni Partizanova ni Zvezdina, ni Spartaka iz Subotice ni Borca iz Čačka, ni FMP ni Megina, ni Slobode iz Užica ni Zlatibora. To treba da bude naša zajednička liga, gdje treba da se takmičimo pošteno, korektno, a ne da dođemo u situaciju da ja svaki dan čitam vijesti da predsjednik KSS je prisutan, on ima pravo da bude prisutan na svim utakmicama, ali nema pravo da sjedi na klupi Crvene zvezde. I sad ću ja da pričam da ta liga bude profesionalna. Ja sad neću da pričam o nekim ljudima koji nisu u emisiji, da jesu sigurno bih rekao to i direktnije. Ja u posljednjih šest, sedam godina pričam da naša liga mora da bude pod organizacijom KSS jer je to profesionalna liga, nije privatna, nacionalna liga i ona treba da bude pod KSS."

Mijailović ima i prijedlog. "Ne vjerujem da će biti profesionalna kad ljudi imaju takve postupke. Ako hoćemo da bude profesionalna, evo ga Kari Pešić to hoće, neka bude on predsjednik nekog tijela koje će da otvori diskusiju na tu temu, da otvoreno i javno govorimo, da napravimo panele – šta je profesionalna KLS, kako treba ona da fukcioniše i kako treba da se radi. Hoćemo li da bude udružena liga klubova kao što je Evroliga ili hoćemo da bude pod nacionalnim savezom? Ja sam sve ove godine bio za to, ne zato što je Peđa Danilović bio na čelu KSS nego zato što smatram da ako je nacionalna liga da ona mora biti pod okriljem nacionalnog saveza kao što je fudbalska liga pod okriljem FSS i mislim da je fer o tome pričati“, nastavio je Mijailović.

Pešićev odgovor Mijailoviću

Posle izlaganja Mijailovića stigao je odgovor Pešića. "Gospodin predsjednik Partizana, razlika između mene i njega je očita – ja ne predstavljam ni Zvezdu ni Partizan, a on predstavlja Partizan. Da bi se sistem takmičenja prilagodio trenutnom stanju razvoja košarke u Srbiji, prije svega, Partizan i Crvena zvezda moraju da izraze interes kakvu oni ligu žele da imaju. Bez Crvene zvezde i Partizana se ništa ne može desiti u košarci u Srbiji, sa pravom ili bez prava, da ne ulazimo u detalje i da se dovoljno dobro razumijemo – Crvena zvezda i Partizan u tom našem košarkaškom svijetu su vrlo važni i trebalo bi da budu i jesu pokretači popularnosti košarke na ovim prostorima, tako da mislim da se tu slažemo. Ali, da bi se sistem takmičenja prilagodio trenutnom stanju razvoja košarke u Srbiji, ja govorim na prostorima Srbije, bez interesa, želje sa aspekta biznisa ili aspekta daljeg razvoja košarkaškog sporta u Srbiji, Crvena zvezda i Partizan neka sjednu zajedno pa neka nama košarkaškim trenerima i stručnjacima daju zadatak, neka nam kažu šta žele. Da se ne bismo zamajavali. Jer ako i Zvezda i Partizan žele da i dalje igraju u ABA ligi, to je njihov interes i oni imaju pravo da to iskažu, samo treba jasno da kažu šta žele. A koliko ja znam, evo posljednjih 10 godina oni ništa nisu rekli sem ako su kritikovali, pa nekad nisu ni igrali takozvanu mini ligu na kraju sezone kad je praktično sve završeno, pa da podijelimo pehar", jasan je Pešić.

Zatim je i on spomenuo Nebojšu Čovića. "Gospodin predsjednik Ostoja, on treba ispred Partizana, zajedno sa predsjednikom Crvene zvezde, da kažu šta oni žele i da KSS u imenu gospodina Čovića kao novog predsjednika i Upravnog odbora i ovog dijela sportskog koji se zove u KSS, da jednostavno to sprovede. Ovo što ja pričam počinje da bude dosadno i ja ću od ovog trenutka prestati sa tom pričom. Očigledno pomaka nema i mi se nikada nećemo dogovoriti. U Srbiji je teško da se dogovori osim što se svako za sebe veoma dobro dogovaramo, a ne vidimo širu sliku. A ja mislim da pored KSS kao krovne organizacije i Zvezda i Partizan onda jednim dijelom snose odgovornost za ono i dobro i loše što je bilo. Prije svega snose odgovornost za budućnost košarke na prostorima Srbije i mislim da bi bilo dobro da odgovornost koju su dobili da razmišljaju o tome. I ja da sam trener Zvezde ili Partizana možda bih slično radio kao što sada rade treneri Zvezde i Partizana, ne želim da kritikujem, ali Partizan i Zvezda neka sjednu zajedno pa neka se dogovore šta bi željeli. A ja vidim da toga nema."

Kari spominje i budućnost srpske košarke. "Ta odgovornost koju su oni preuzeli, oni nisu su samo predsjednici Partizana ili Zvezde ili KSS nego su odgovorni i za ono što će se dešavati u ciklusu u kome smo sada, mi smo na početku olimpijskog ciklusa, ili onog koji će se desiti poslije, u sljedećih 10 godina. Ono što mi sada imamo, po mišljenju čovjeka koji je 42 godine trener i 15 godina profesionalni košarkaš mislim da to ne zadovoljava i ne obezbjeđuje budućnost koju mi želimo da imamo u Evropi", jasan je Pešić.

Vujošević o Čoviću i planovima

Zatim je riječ dobio Duško Vujošević. "Ja sam i u prošloj emisiji rekao da je Nebojša Čović dobar izbor za predsjednika ukoliko se promijeni. Jer on polarizuje javnost u jednom smjeru, ja u drugom smjeru. On kao predsjednik mora da bude apsolutno neutralan, ne može on u Podgoricu da zove telefonom ovog Drčelića da mu savjetuje da napuste, pa kad se dobila utakmica da insistira da se podnosi žalba, opet vršeći pritisak, gdje je Jadranska liga destabilizovana ako bilo koja od srpskih ekipa napusti takmičenje pa se stalne drže na kratkom lancu", jasan je Vujošević.

Otkrio je i da je Čović imao ideju sa Kićanovićem kao članom KSS. "Sad bi mu vjerovatno kao predsjedniku Saveza odgovaralo da se izađe iz Jadranske lige. Da bi se pravila srpska liga, moraju da se prave okviri koji su maksimalno neutralni, kad je u pitanju suđenje. Ko će da vodi tu ligu? Ako je to pod Savezom, to mora da se napravi, Savez je po meni morao mnogo bolje da izbalansira kadrovsku politiku, da generalno sekretar treba da bude čovjek iz Partizana da on i Čović prosto neutralizuju tu klupsku ostrašćenost. Ja znam da je on pokušavao da Kićanovića, to su priče gradske, uvede u rukovođenje u nekoj značajnoj funkciji. Opet, Kari, ne znam zbog čega ne postoji stručni savjet u KSS, odavno ne postoji, od poslije Moke kad je on bio selektor. Ali, ovo je sve povezano", zaključio je Vujošević.