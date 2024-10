"Sudije opominju najviše dva puta, a onda se meč prekida": KSS usvojio nova pravila srpske košarke

Košarkaški savez Srbije usvojio je tri važne odluke na sjednici Upravnog odbora u ponedjeljak.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški savez Srbije (KSS) oglasio se povodom sjednice Upravnog odbora koja je održana u ponedjeljak. Na njoj, donijete su važne odluke koje se tiču nacionalnog saveza i Košarkaške lige Srbije (KLS), a o jednoj su mediji već uveliko pisali.

U pitanju je ukidanje "košarkaškog državljanstva", što znači da će svi mladi košarkaši iz regiona koji imaju srpsko državljanstvo i pasoš Republike Srbije, bez obzira na mjesto rođenja, u srpskim klubovima moći da igraju kao domaći igrači. Druga odluke se tiče arbitara, odnosno "njihove raspoloživosti u domaćim takmičenjima, kao i postupanja u iznimnim situacijama".

"Kada je riječ o raspoloživosti srpskih arbitara, oni koji sude i domaća i međunarodna takmičenja, obavezni su da sude takmičenja u organizaciji KLS i KSS, kako u seniorskom, tako i u MK takmičenjima, u prioritetu. U prevodu, za sve srpske sudije domaća takmičenja moraju imati prvenstvo u odnosu na regionalnu i sve ostale lige. U slučaju nepoštovanja ove odluke, arbitri podliježu disciplinskoj odgovornosti, a izrečene kazne u domaćim takmičenjima odnosiće se i na međunarodna, kao i kazne na međunarodnim, odnosiće se i na domaća takmičenja", navodi se na sajtu KSS.

Uz to, donijeta je i odluka o "postupanju sudija i delegata na utakmicama na kojima dolazi do navijanja i skandiranja koja se smatraju pogrdnim i gdje se vrijeđaju određene ličnosti". Dužnost arbitara je da najviše dva puta opomenu navijače, a ako i poslije toga ne dođe do smirivanja situacije - meč se prekida.

"Prema novoj odluci, arbitri su dužni da javno opomenu navijače najviše dva puta, a ukoliko se neprimjereno navijanje nastavi, utakmica se prekida. U zavisnosti od procjene službenih lica, utakmica se može nastaviti kada se isprazni dvorana od navijača ili pojedinaca. Drugi scenario je zakazivanje novog termina za odigravanje utakmice, dok se, prema trećem scenariju, a sve u zavisnosti od procjene prvog sudije i delegata, utakmica potpuno prekida i registruje službenim rezultatom", navodi se u saopštenju KSS i dodaje:

"Odluke su od ključnog značaja za očuvanje digniteta i integriteta nacionalnog Saveza prije svega, koji u budućnosti, kao krovna kuća košarke, mora biti glavni nosilac razvoja i stabilnosti košarke u Srbiji. Ovim odlukama štiti se i KLS kao domaća liga, koja mora biti prioritet za klubove, ali i za sva službena lica, jer se samo na taj način može raditi na jačanju našeg domaćeg proizvoda – a to je u ovom slučaju srpska košarka."