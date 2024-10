KSS uplatio novac Crvenoj zvezdi i Partizanu: Poznat iznos koji su dobili "vječiti" rivali

Nakon što je Vlada Srbije proslijedila novac na račun KSS, isti je podijeljen Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaški savez Srbije uplatio je danas Crvenoj zvezdi i Partizanu ukupno 354 miliona dinara (nešto više od tri miliona evra), nakon što je prethodno Vlada Srbije prebacila taj novac na račun KSS. Ova informacija zvanično je objavljne i u Službenom glasniku, a "vječiti" su dobili inače po 177 miliona dinara.

Podsjetimo, KSS je nedavno dobio novo rukovodstvo na čijem je čelu sada Nebojša Čović koji je sa svojim novim saradnicima uspio da privoli selektora Svetislava Pešića da produži ugovor, a odatle je "Kari" poslao i važnu poruku klubovima.

"Ja sam sa Nebojšom Čovićem puno pričao, on zna moj stav. Mi imamo četiri stuba košarke. Jedan je KSS na čelu, drugi je KLS, treći i četvrti su Crvena zvezda i Partizan. To su stubovi naše košarke. Svi moraju da se dogovaraju jer košarka je najvažnija stvar. Bez sistema, bez dogovora, bez kompromisa je nemoguće praviti rezultate i nemoguće je da i Crvena zvezda i Partizan postižu rezultate kakve žele. Meni je to važno kao treneru", naglasio je Pešić.

Crvena zvezda je inače sezonu u Evroligi počela sa skorom 3-1, dok u ABA ligi ima dva poraza, a sa druge strane Partizan u Evroligi ima 2-2 i savršen skor na Jadranu (5-0).