"Ako Duška od mene mora da brani neko ko mu je uništavao život...": Ostoja o odnosu sa Zvezdom i Čoviću

Ostoja Mijailović je govorio i o odnosu sa Crvenom zvezdom, Nebojšom Čovićem, Željkom Drčelićem, Duškom Vujoševićem...

Izvor: MN Press/B92/Printscreen

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je govorio o mnogim temama, a između ostalog i o odnosima sa najvećim rivalom. Istakao je da je dolaskom Željka Drčelića na čelo crveno-bijelih odnos između Zvezde i Partizana postao mnogo bolji nego što je to bilo do skora kada je Crvenu zvezdu vodio Nebojša Čović.

"Ne bih spominjao njega danas. Njegovim odlaskom iz Zvezde u KSS i dolaskom Željka Drćelića, koji je 20 godina moj prijatelj sa kojim sam se uvijek poštovao, mislim da je situacija potpuno drugačija. Njihov poziv za hiljadu navijača, za nas ključnu utakmicu u sezoni, koja je sve preokrenula… To je jasna poruka. Tako ćemo i mi uraditi, i u ABA ligi i u Evroligi. To je prvi korak koji je najvažniji. Drugi korak - da zajedno radimo da Partizan i Crvena zvezda dobiju stalnu licencu u Evrologi. Važno je da se složimo i oko izgradnje nove dvorane. Da imamo 30.000 mjesta... Da Partizan umjesto 10 miliona evra prihoduje 15 ili da prihoduje 13, ali da budu malo jeftinije karte", rekao je Ostoja Mijailović.

Što se tiče srpske košarke on je naglasio da je spreman da reaguje i da u svakom smislu sarađuje u cilju napretka srpske košarke. "Sljedeća tema je srpska košarka, na objektivan način, da ne gledamo kroz prizmu svoga i sebe nego kroz zajedničku prizmu. Taj neko ko je nekada bio tu, ko je potcijenio moju snagu, ko je uvredama pokušao da me diskredituje, to je samo pitanje loše procjene."

Povela se i tema nekadašnjeg trenera crno-bijelih Duška Vujoševića i toga što on ne dolazi na mečeve Partizana. "Ako Duška Vujoševića od mene treba da brani onaj koji mu je uništavao život i koji je pokušao da uništi Partizan godinama da ne postoji na košarkaškoj mapi svijeta.... On je posljednja osoba koja treba da brani Duška od mene. Partizan je dugovao Vujoševiću 400.000 evra, on je meni bio prioritet da mu se isplati. Maksimalno sam ispoštovao sve i sve mu je isplaćeno. Dužan sam da štitim imovinu Partizana. Jednostavno, nema besplatnih karata. Ja ću izvaditi iz džepa i platiti mu. Ali da ga brani neko ko je pokušavao da ga uništi i ovaj klub…"

Nebojša Čović je odstupio sa mjesta predsjednika KK Crvena zvezda i sada je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije. Ipak, odnosi sa njim ni na ovoj funkcini za sada nisu sjajni, a kada će se popraviti?

"Kada dotični gospodin bude vršio funkciju koja mu je data. Kada bude bio objektivan, tada možemo da razgovaramo. Dokle god predsjednik KSS-a bude sjedio na klupi bilo kog kluba tokom utakmice, ne samo Crvene zvezde, mislim da je to neprimjereno. Nije primjereno da najvljuje pojačanja Zvezde, mislim da je to najveći gaf u svijetu. Da predsjednik Saveza najavi pojačanje drugog kluba… Dokle god budem vidio da to nije objektivno, ja nisam sagovornik. Ja sam čovjek koji gradi, a ne koji ruši", naglasio je Mijailović.