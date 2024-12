"Ovo je istorijski momenat, to garantuje licencu Evrolige!": Ostoja Mijailović govorio o finansijskim rezultatima

Na vandrednoj konferenciji za medije Ostoja Mijailović je rešio da govorio o finansijskim rezultatima Partizana i vraćanju dugova, kao i o budućim planovima kluba.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je Evroligaponovo kaznila Partizan, počela je vandredna konferencija za medije kluba koja se tiče finansijskog stanja kluba. Odmah je predsjednik Ostoja Mijailović otkrio šta će talno biti tema i istakao da je ovo istorijski momenat za crno-bijele i neka vrsta "lične karte" kluba.

"Za nas je ovo istorijski trenutak da bi bilo jasno. Ovo se tiče raznoraznih manipulacija i pokušaja diskreditovanja svega što smo uradili svih ovih godina. Ovo je vrlo važno jer nama kao klubu ovo daje garanciju, daje garanciju sponzorima. Zašto smo se okupili danas? Okupili smo se da ja kao predsjednik KK Partizan da smo uspjeli da KK Partizan potpuno stabilizujemo i da ne dugujemo nikome ništa", rekao je Mijailović u uvodu.

On je naglasio da će opširno pričati o nekoliko tema, kako o tome šta je zatekao u klubu kada je ušao u crno-bijelu ekipu, tako i o daljim planovima. "Ja bih praktično da krenemo, mi smo to podijelili u četiri faze. Prva faza je šta smo zatekli, ima tu jako zanimljivih stvari. Kao dva, kako smo ispravili zatečeno stanje, način isplate dugova. Tri je rekapitulacija poreza i doprinosa i rezultati. Kao četvrta možda i najvažnija tema za danas je šta sutra i finansijski planovi za naredni period", rekao je on.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Naglasio je da mu je jasno da navijače i javnost najviše zanima košarkaški dio funkcionisanja Partizana, ali da svega toga ne bi bilo bez ovog finansijskog i organizacionog dijela. A onda se dotakao i licenci Evrolige koje sve zanimaju.

"Navijači moraju da budu svesni da su kvalitetan stručni štab, kvalitetni rezultati su sve posljedice kvalitetnog rada unutar kluba i finansijske konsolidacije da imate kvalitetan budžet i strućni štab. Da imate uslove da se takičite sa najboljima u Evropi. Ono što vas zanima na kraju je naš proizvod, ono na parketu. Ali to je ono što dolazi poslije svega što uradimo u klubu. Stabilni prihodi sutra garantuju B licencu, eventualno A licencu i budućnost Partizana."