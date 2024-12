Vanja Marinković pred put u Berlin: "Navijači nas već vide na fajnal-foru, ali ima još mnogo da se igra"

Vanja Marinković vjeruje da je tim u dobrom ritumu, ali da je još uvijek daleko razmišljati o fajnal-foru.

Izvor: MN Prees

Partizan je vezao nekoliko dobrih utakmica i već postavio velika očekivanja. Poslije trenera Željka Obradovića novinarima se obratio i Vanja Marinković. Kapiten vjeruje da je tim u sjajnom ritmu i da je naredni meč sa Albom došao u pravom trenutku.

"Mislim da se nalazimo u dobrom ritmu i da nam u pravom trenutku dolazi ekipa poput Albe. Biće sigurno zahtjevna utakmica, ekipa koja niz godina igra na isti način, pokušaćemo da se spremimo, mislim spremili smo se valjda što smo bolje mogli i pokušaćemo da pobijedimo taj meč", započeo je Marinković.

Na društvenim mrežama se često pojavljuju snimci na kojima se vidi vesela atmosfera u ekipi. To daje motiv više navijačima, da vjeruju u velika dostignuća crno-bijelih ove sezone. "Ne znam što se tiče euforije, nemam pojma. Nemam društvene mreže, pa ne pratim ništa, tako i da to do mene ne dolazi."

"Nismo pali pod euforiju koja se stvorila, igrači su gladni svi i žele da nastavimo da igramo ovako i da dobijemo, nema veze što smo vezali neke pobjede, to ne mora ništa da znači. Navijači nas već vide na fajnal-foru što je super, ali ima još mnogo da se igra i sigurno da su ove utakmice jako bitne pred duplo kolo i pred derbi", istakao je kapiten Partizana.

Nedavno se pojavio i snimak Aleksandra Mitrovića koji je pohvalio dobru igru Partizana i najavio da će se sa njima sresti u Beogradskoj areni. "Pa ne znam, ja sam se čuo sa njim, kad bude mogao da dođe, ali ne znam što bi dolazio iz toplih krajeva u ove kišne, čekamo ga, pa kad dođe, dobrodošao", rekao je Marinković.

Partizan putuje u Berlin gdje će se 12. decembra sastati sa Albom, meč počinje u 19 časova. Crno-bijeli trenutno zauzimaju 12. poziciju na tabeli sa skorom 6-8, dok je Alba 17. i ima tri pobjede i 11 poraza.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Grobari pozdravili Matijasa Lesora Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)