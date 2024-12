Partizan isplaćivao 90 plata igračima u jednoj sezoni! Mijailović otkrio, samo dvojica oprostila dugovanja

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović iznio je podatke o finansijama crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović sazvao je vandrednu konferenciju za medije kako bi govorio o finanijskom stanju u klubu i nakon što je otkrio svoje motive za tako nešto istakao je kakva je situacija bila među crno-bijelima u sezoni 2017/18 kada je uprava na čelu sa njim preuzela rukovođenje.

"Nakon svih analiza 2017. godine dug je sa svim kamatama iznosio 8.500.000 evra. Igrači i stručni štab su tada bili bruto zarade sa porezima 3.500.000 evra. Znate svi slučaj banke, banci se u tom trenutku dugovalo 1.500.000 evra. Agenti koji su bili neisplaćeni su bili 800.000 evra. Dobavljači, sitni dobavljači su bile 625.000 evra. Radna zadjednica neisplaćene zarade dugovale su se 22 plate tj. 450.000 evra i ljudi su tek prošle godine nakon svih ovih godina dobili zdravstvene knjižice jer smo izmirili porez. Do tada nisu mogli jer se dugovalo za poreze, dugovale su se bruto zarade i sada im se ne duguje ništa i sve plate su za vrijeme"

Govorio je o budžetu koji je zatekao kada je stigao u klub i tome kako se došlo do njega. "Budžet za sezonu 17/18 bio je 3.685.000 evra, a od toga je država preko dva sponzora obezbijeđivala 1.300.000 evra. Dug je bio veći više od pet i po puta od godišnjeg budžeta koji klub ima. U svijetu biznisa jer vodim 18 firmi kada imate pet i po puta dug to znači da ste pred bankrotom. To je dokaz u kakvoj smo situaciji bili 2017. godine", naglasio je on.

Izvor: Youtube/printScreen

Sa takvim prihodima nije se moglo funkcionisati u slučaju da su svi odmah tražili svoje zarade, pa su morali da se naprave dogovori. To je dovelo do toga da se u jednoj sezoni plaćalo i po 90 igrača i trenera.

"Određeni broj igrača je prihvatio da im se isplate zarade u ratama na pet godina. U sezoi 2018/19 KK Partizan je sa aktuelnim i bivšim igračima imao na platnom spisku preko 70 igrača. Kada se tom broju dodaju akteulni članovi stručnog štaba dolazi se do 90 ljudi kojima smoisplaćivali plate. Vi možete da zamislite da sa 2.300.000 budžetom isplaćuje se 90 plata. Ja o ovome pričam sa dozom emocija jer sam lično zaista preživio golgotu da bih došao do ovoga sada. Želimo da pokažemo kroz šta smo prošli, ali i da pokažemo budućim upravama da nikada ne dovedu klub u ovakvo stanje. Znači mi smo plaćali titule 2010, 2011. i 2012. godine 2018. I u isto vrijeme se borili za neke naše uspjehe."

Naglasio je i da su dva bivša igrača riješila da u potpunosti oproste svoja potraživanja: "Jedine dvije osobe koje su tada oprostili svoja potraživanja su Aleksandar Pavlović i Predrag Drobnjak. Oni su u cjelini oprostili svoja potraživanja", otkrio je Mijailović.