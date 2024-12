Slomio obruč protiv Zvezde, pa oduzeo sebi život! Strašna sudbina košarkaša koji je trčao iz bolnice pred Delije

Američki košarkaš Mark Petevaj bio je zvijezda jedne od najhaotičnijih utakmica u Beogradu. Nedugo poslije toga digao je ruku na sebe.

Izvor: YouTube/ooorrraaaooo/MN Press

Na dan samoubistva letonskog košarkaša Janisa Time u Moskvi, ljubitelji evropske košarke iz osamdesetih sjetiće se i Amerikanca Marka Peteveja, koji je oduzeo sebi život 1989, pucajući sebi puškom u usta u 28. godini.

Nakon što u NBA ligi nije dobio šansu, u Grčkoj je ostavio značajan trag u PAOK-u, a dobro ga pamte stariji navijači Crvene zvezde, zbog nezaboravne utakmice u "Pioniru".

U sezoni 1987/88, u meču Kupa Radivoja Koraća, Petvej je u krcatoj dvorani "Pionir" slomio tablu pri zakucavanju, bio odvezen hitno u bolnicu i vratio se nazad na meč u 32. minutu! Potom je uveo meč u produžetak i uprkos bolu u r uci i krvarenju nastupio sve do kraja. Crvena zvezda je na kraju pobijedila, ali je meč pao u sjenku potpunog haosa i na terenu i van njega.

Petevej je slomio tablu pri rezultatu 22:20 za PAOK, a meč pred prepunim tribinama (uz prisustvo grčkih navijača, mahom beogradskih studenata), bio je ponovo prekinut kada je Zvezdin košarkaš Zoran Radović faulirao Džona Korfasa, igrača PAOK-a. Košarkaš gostiju na to ga je pesnicom udario u lice, na šta je pritrčao još jedan igrač Zvezde, Marko Milićević, i takođe udario Korfasa pesnicom. Uslijedila je opšta tuča na terenu, poslije koje su isključeni i Korfaas i Milićević.

Bio je to jedan mečeva koje je Petvej sigurno pamtio do posljednjeg dana, a on je nažalost nastupio prerano. Petvej je sebi oduzeo život nakon naredne sezone. Pucao je sebi u usta 1. juna 1989.