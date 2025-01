"Da gradimo međusobno povjerenje, poštovanje, samopouzdanje": Svetislav Pešić govorio o planovima reprezentacije Srbije

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić analizirao je prethodnu godinu i predstavio buduće planove tima.

Košarkaška reprezentacija Srbije je na Olimpijskim igrama u Parizu zabilježila veliki uspjeh - treće mjesto. Želja da se uspjesi Orlova nastave zadržala je selektora Svetislava Pešića na klupi. O prethodnim rezultatima i ambicijama tima Pešić je govorio za Košarkaški savez Srbije.

"Na kraju smo 2024. godine, ali i na početku novog olimpijskom ciklusa Los Anđeles 2028. Sada se postavlja pitanje da li ćemo i dalje slaviti prethodne uspjehe ili ćemo na osnovu njih nastaviti da gradimo dalje", započeo je Pešić za Košarkaški savez Srbije.

"Naravno da smo ponosni na sve što smo postigli u 2024. godini - Olimpijske igre u Parizu, nakon četiri uzastopne pobjede direktno se već kvalifikovali na Evropsko prvenstvo 2025. ili možda ono najvažnije da znamo gdje smo bili, gdje smo sada, da smo izgradili kontinuitet i identitet i timski – reprezentativni. Sve to nas je dovelo da smo po FIBA renkingu prvi u Evropi i drugi na svijetu. Ali sve to je već prošlost i to će nam sigurno biti od važnosti da gradimo međusubno povjerenje, poštovanje, samopouzdanje u godini koja je pred nama", rekao je selektor Srbije.

Selektor Pešić uvijek kaže da je važno uspjehe dobro proslaviti, ali se i odmah okrenuti sljedećim izazovima i zadacima.

"Ono najvažnije, to veoma prosto objasniti, da se do ostvarenja bilo kakvog krajnjeg cilja ne može stići ako danas nisi uradio svoj posao. Naravno, u tom procesu tj. pripremi za Evropsko prvenstvo 2025. nailazićemo na različite probleme i prepreke."

"Lakše će nam biti pronaći rješenje uz podršku naše sportske javnosti, naših navijača i klubova odakle dolaze kandidati za našu reprezentaciju. Zato je danas na kraju godine prilika da se zahvalim svim koji su nas baš snažno, bez zadrške iskreno podržavali do ostvarenih uspjeha u ovoj godini. Godina pred nama je puna izazova kako na reprezentativnom planu, tako i u takmičenjima naših klubova. Svima želim sve najbolje, a posebno igračima reprezentacije, trenerskom i medicinskom tafu i njihovim porodicama", zaključio je Svetislav Pešić.

Selektor Svetislav Pešić je godinu završio priznanjem Košarkaškog saveza Srbije za najboljeg trenera muške ekipe. Orlovi su već obezbijedili plasman na Evropsko prvenstvo koje će se odžati u septembru 2025. Zemlje domaćini biće Finska, Poljska, Litvanija i Kipar.

