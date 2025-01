Bio zvijezda u Americi, ali Zvezda je nešto drugo! Daum za MONDO otkrio osnovnu razliku SAD i Srbije

Majk Daum je na koledžu bio "Dauminator" i obožavali su ga. Ipak, kako kaže u intervjuu za MONDO, to je ništa u odnosu na ono što je doživio u Srbiji!

Došao je kao neko iz drugog plana, nije se baš gledalo na Majka Dauma kao na pojačanje koje će biti "bomba" i "senzacija", ali Amerikanac je za sada dokazao da može da uradi sve na terenu! Na nekim mečevima je bio među najefikasnijima, na nekima je radio prljav posao. Na nekima je igrao 30 minuta, na nekima ni 30 sekundi. U svakom slučaju navijače je kupio srcem i borbenošću, a ljubav delija je itekako osetio. Kako kaže na startu razgovora za MONDO u Srbiji mu je odlično!

"Veoma mi je lijepo. Kao što sam rekao i ranije, Beograd mi djeluje kao druga kuća. Zaista je mnogo istorije tu, mnogo toga ima da se radi sa porodicom i za porodicu je fantastičan grad. Stvarno uživam što sam ovdje. Moja supruga i ja smo osjetili samo lijepe stvari. Mnogo dobre energije i jako je lijepo što možemo da osetimo da je jako slično kao u Americi, veoma prijatno i ugodno", rekao je na početku razgovora za MONDO Majk Daum i istakao da na svakom koraku osjeća kako je biti košarkaš Crvene zvezde: "Svaki put kad odem u prodavnicu po namirnice uglavnom moram da se slikam sa navijačima, ali nevjerovatan je osjećaj imati toliko podrške u gradu. Stvarno je prelijepo."

Bio je Majk Daum svojevrsna zvijezda na koledžu, za vrijeme četiri godine na Južnoj Dakoti dobio je nadimak Dauminator, ali iako je u NCAA navijanje zaista prilično "evropsko", ovo što je prvo vidio kao igrač Efesa, a onda i doživio sada u dresu crveno-bijelih je nešto novo.

"Sto odsto da! Potpuno je drugačiji osjećaj biti ovdje. Mislim da je najveća razlika u odnosu na Sjedinjene Američke Države ili bilo koju drugu državu u tome što su ovdje navijači mnogo više strastveni i jako, jako im je stalo. Strava je što mogu da osjetim toliku podršku od navijača, zaista je nevjerovatno", objašnjava on.

URADIĆU SVE, SAMO DA BUDEMO BOLJI!

Majk Daum je igrač sa brojem 24 u dresu Crvene zvezde ove sezone. Ipak, ne djeluje kao jedan igrač na terenu. Protiv Bajerna je dao 16 poena, a Fenerbahčeu 14. Protiv Barse je uhvatio šest, skokova, ali je u meču sa Efesom igrao 7, protiv Olimpijakosa 6 minuta. Nekada šutira trojke, nekada skuplja "otpatke". Nekad "povuče", nekad sjedi na klupi, nekad je čak i van 12!

"Najvažnije je mentalno biti spreman da se prilagodiš i da vidiš šta je potrebno timu na ovom meču. Da li je neophodno da postižem poene, da li moram da igram odbranu, da skačem i uzimam skokove. Uvijek kažem, ja samo hoću da pomognem timu da pobjeđuje. Tako da, uradiću sve što je potrebno. Na svim utakmicama ću igrati najjače što mogu. To što ti mečevi izgledaju drugačije kada pogledaš statistiku nije bitno. samo da pobijedimo!", jasan je on.

Na poziciji četiri Janis Sferopulos ima mnogo opcija i svaka je različita. Petrušev je više petica, Davidovac je sve pomalo, Braun je defanzivac, a Dalibor Ilić je bio nevjerovatan atleta. "Sjajno je jer svi guramo napred jedni druge na treninzima da bismo bili bolji. Za trenera je bitno da ima toliko ofanzivnih oružja na terenu."

U BEOGRADU TE NIŠTA NE IZNENADI KAD IMAŠ DRUGARE

Krilni centar Crvene zvezde dolazi iz sportske porodice i oba roditelja su mu se bavila sportom. U prvom intervjuu za MONDO je pričao da bi baš zato volio da dođu na neki od mečeva u Beogradu. "Rekao sam im da ako hoće da vide najluđe košarkaške navijače na svijetu moraju da dođu na meč. Dolaze kasnije tokom godine i biće sjajno imati ih ovdje. Stvarno su bili sjajni što su me pratili tokom karijere i što su mi pomogli da dođem do ovdje".

Na pitanje da li ga je nešto po dolasku u Beograd iznenadilo kaže da nije. A za to su "krivci" neki navijačima crveno-bijelih poznati akteri. "Ništa me nije iznenadilo jer je nekoliko prijatelja već igralo ovdje i prenijeli su mi svoja iskustva. Majk Tobi je bio ovdje prošle godine kao i Dilan Enis koji je prije nekog vremena igrao tu. Oni su mi sve prenijeli, a očigledno i čuješ mnogo toga o Srbiji prije nego što stigneš tako da mislim da me ništa nije izenadilo", ističe on.

Za kraj, želje za 2025. godinu su mu jednostavne!

"Meni lično je uvijek želja zdravlje. Želim svima zdravlje, meni i mojoj porodici, prijateljima. Što se tiče sporta, želim da nastavimo u istom ritmu. Da nam tim ostane zdrav, da nastavimo da igramo požrtvovano i da nastavimo da pobjeđujemo!", kaže na kraju intervjua za MONDO Majk Daum.

I dok navijači Crvene zvezde čekaju meč sa Baskonijom i nadaju se da bi još jedna pobjeda u Španiji mogla njihov tim da odvede u sam vrh tabele Evrolige, Majk Daum radi još jače jer je konkurencija na četvorci postala još veća. Sada je tu i Džon Braun!

