"Ovo nisam vidio u životu!": Košarkaši Zvezde u čudu poslije meča sa Parizom

Filipa Petruševa i Nemanju Nedovića iznenadio je pristup Pariza na ovom meču Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da pobijedi Pariz i tako upiše 12. pobjedu u Evroligi ove sezone. Crveno-bijelima su mnogo pomogli visoki igrači koji ne samo da su skupljali skokove već su igrali i sjajnu odbranu na Ti Džej Šortsu i Nadiru Hifiju, a nakon meča Filip Petrušev je otkrio da mu nije bilo lako.

Istakao je da je tim bio nervozan na startu, ali da je Pariz svojim atipičnim stilom košarke zaista namučio crveno-bijele. Spremni da trče i šutiraju iz nemogućih pozicija, na početku su ubacili tim Janisa Sferopulosa u svoj ritam, zato su i poveli na startu utakmice.

"Ne mora da bude to, ali dugo nismo igrali na svom terenu, pred punom halom u Evroligi. Kao da smo odmah htjeli da uradimo sve, odmah da povedemo 20 razlike i završimo utakmicu. Zato smo bili malo nervozni to prvo poluvrijeme, jer su oni vodili i držali su se. Pričali smo pred drugo poluvrijeme da moramo da se smirimo, da igramo fokusirano, da ne žurimo i sa manje izgubljenih lopti, više boljih šuteva... Nismo igrali divljačku košarku, zato smo bili bolji. Da ne gubimo glavu, polako, treba da pobijedimo jedan razlike. Moramo da imamo taj mentalitet da nigde ne žurimo, nećemo poslije sljedeće utakmcie da igramo plejof, ima još puno. Polako da rastemo kao tim, meč po meč", rekao je Petrušev za "Sport klub".

Nije bio dio tima Crvene zvezde kada je odigran prvi meč sa Parizom na samom startu Evrolige Filip Petrušev, zato mu je ovakav stil košarke zaista bio stran. "Ne ući u taj njihov ritam, jer oni stvarno... Ja sam sad prvi put igrao protiv njih, to je... Kakva Alba, Alba igra brzo, ali ovo nisam vidio u životu. Kakve oni šuteve uzimaju i to je njihova koncepcija. Oni na to neko ludilo pokušavaju da pobijede. To je bio naš izazov da ne uletimo u to, da igrao našu igru i da znamo da smo bolji, a to treba da pokažemo", naglasio je on.

Što se tabele tiče, Zvezda tu izglda odlično i u vrhu je. Ništa to ne znači... "Mislim da uopšte ne treba da se gleda tabela. Ja sam prije dvije godine non-stop gledao tabelu, ali džabe tabela ako gubiš utakmice. Mislim da koliko god je to moguće ne treba gledati. Što manje gledati tabelu i fokusirati se na igru", istakao je on.

Na kraju se o specifičnom stilu igre rivala oglasio i Nemanja Nedović. On je istakao da Pariz puno trči, da tu nema mnogo prostora za odmor i oporavak. Kada se šutne, odmah mora da se trči nazad!

"Jeste malo nervoza, ali i kvalitet Pariza. Atipični su, nije lako igrati protiv njih. Trebalo nam je malo vremena da ih primirimo i uvedemo u naš ritam. Kad smo to uradili posle smo dobro čitali i napad i odbranu. Puno trče, na svaki primljen koš oni trče, nije bilo vremena ni da se slavi koš. Trčiš nazad i pokušavaš da nađeš svog čovjeka, da ih uvedeš u svoj ritam. Ako im daš da se rastrče mogu da budu mnogo nezgodni", rekao je Nedović za "Sport klub".