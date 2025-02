Nije samo Luku Dončića, otjerao je i Stefa Karija

Morao je Niko Herison da objašnjava ne samo kako je otjerao Luku Dončića, nego i šta je uradio sa Stefom Karijem.

Niko Herison je trenutno najomraženija osoba u Dalasu. Imao je smjelosti da trejduje Luku Dončića i tako završi jednu eru u Maveriksima, a sam je otkrio da o tome apsolutno nikoga nije obavijestio. Navijači su bijesni, Džejson Kid u šoku, porodica Dončić i Luka ljuti... Ali pojavila se priča da mu nije prvi put da otjera jednog superstara!

Prije nego što je počeo da radi kao generalni menadžer Dalas Maveriksa godinama je Niko Herison radio za Najk. Nakin završenog fakulteta i NCAA karijere igrao je košarku u jednoj nižoj ligi u Americi, a zatim se zaposlo u Najku. Brzo je napredovao, radio je baš u Dalasu, a sarađivao je sa Dirkom Novickim, Majklom Finlijem, Timom Dankanom, Džermejnom O'Nilom... Kasnije je dogurao do toga da sarađuje sa Majklom Džordanom i Kobijem Brajantom.

Sa Kobijem je navodno bio jako blizak, a mrlja u karijeri mu je Stef Kari! Navodno je 2013. godine napravio veliki gaf na prezentaciji novog ugovora za Karija i taj problem je naterao najboljeg šutera svih vremena da se predomisli i da potpiše ugovor sa "Ander Armorom".

Šta se desilo?

U to doba Stef Kari je imao 25 godina i bio je zvijezda u usponu, mada ne onakav suprstar kakav će kasnije postati. Poslije četiri sezone sa Najkom 2013. mu je kompanija ponudila ugovor vrijedan 2.500.000 dolara godišnje, a novi brend Ander Armor se pojavio sa 4.000.000. Ipak nije novac presudio već prezentacija! Tokom razgovora sa Karijem Herison je navodno loše izgovorio njegovo ime, a zatim je uspio da u prezentaciji umjesto Karija na slajdovima bude ime Kevina Durenta.

Šta kaže on?

Nedavno se oglasio i sam Herison povodom tog skandala. Istakao je da to nije tačno i gostujući u podkastu kod Andrea Iguodale i Evana Tarnera prvi put je javno progovorio o ovom problemu. Kako kaže, nije kriv ni za šta što se tu desilo. "Izašao je članak i on kaže da sam loše izgovorio njegovo ime. To nisam bio ja, apsolutno nisam bio ja. Ali nisu znali tu drugu osobu, a mene su poznavali pa su rekli da sam ja to uradio jer je to zvučno. Ali prvo znam ga oduvijek, otkad je bio srednjoškolac, bio sam agent njegovom ocu. Kako ću ja da pogriješim njegovo ime? Možda da sam ga nazvao Set, ali sigurno ne bih pogriješio. Tako da je ispalo da je Niko pogriješio. Iskreno, da je ostao sa Najkom sada bi njegov biznis bio monstruozan", rekao je Niko Herison.

