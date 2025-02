Pogledajte lice Džejsona Kida kada je čuo za Dončića!

Džejson Kid nije bio baš oduševljen što gubi Luku Dončića, ma koliko Niko Herison pokušao da se "izvadi" i kaže da legendarni plej podržava tu odluku.

Morao je Dalas da sazove konferenciju za medije nakon što je uprava odlučila da se riješi Luke Dončića. Navijači ispred hale su besneli, oglasio se i sam igrač, a najgore je vjerovatno bilo Džejsonu Kidu. On je snedio na konferenciji pored generalnog menadžera Nika Herisona i bio vidno uzrujan.

Na konferenciji za medije na koju je poveden kao odstupnica Herisonu moglo je da se vidi da mu nije svejedno, iako je sve vrijeme generalni menadžer Dalasa insistirao da je to pravi potez za ekipu. Ipak, kako će se ispostaviti, na kraju je rekao da Kida nije ni pitao za mišljenje!

"Da sada budemo ozbiljniji definitivno razumijemo veličinu ovoga što se upravo desilo. Ništa nije izgubljeno. Želimo da zahvalimo Luki na njegovoj briljantnosti, kao i da se zahvalimo Maksiju Kleberu. Želim svima da se zahvalim. Dok okrećemo stranicu Džejson Kid i ja imamo viziju i znamo kakvu kulturu želimo da stvorimo i igrači koje dovodimo vjerujemo da to donose. Mislimo da odbrana donosi titule, a dovodimo jednog od najboljih igrača sa obe strane terena. Uspjeli smo to da nađemo. Pogledajte i Maksa Kristija koji je branio sve najbolje igrače rivala. Osjećao da smo uspjeli da napravimo tim koji može da pobjeđuje sada, ali i u budućnosti", rekao je Herison. Pogledajte cijelu konferenciju za medije:

Rekao je Herison između redova da je smatrao da Dončić ne bi potpisao novi ugovor sa timom i da je zato bio spreman da ga trejduje, ne bi li dobio makar nešto od svog najboljeg igrača."Mislim da to nije bio momenat, već smo mislili o tome kako da poboljšamo tim. Bilo je nekih unikatnih stvari vezanih za njegov ugovor na koje smo morali da obraćamo pažnju. Tu je drugih timova koji su se raspitivali, a on je mogao da donese sam odluku da li želi da bude ovdje ili ne. Morali smo sve to da predupredimo i mislim da smo to riješili prije ljeta. Nije stvar u tome da li smo mi htjeli da mu damo supermaksimalni ugovor, ali kada im to ponudite oni prihvate ili ne prihvate."

Kada je upitan da li je bilo kome osim Lejkersima ponudio Dončića, otkrio je da nije, ali da je ovaj dogovor bio toliko tajan da ni Džejson Kid nije znao za njega. Vidjelo se jasno na licu jednog od najboljih plejmejkera ikada da nije znao za ovo i da je jako ljut i u šoku.

"Ne i želio bih da se zahvalim Robu Pelinki na svemu. Znate i sami da se ni najmanji trejdovi ne dešavaju bez curenja informacija, a Rob i ja smo imali mnogo velikih razgovora tokom prethodne tri ili četiri sedmice. Sve je počelo na kafi, a nastavilo se. To smo zadržali za sebe, Džejson Kid nije znao za to. Ipak nas dvojica slično razmišljamo i pričamo o kulturi koju želimo. Znam o igračima koji su mu potrebni, tako da sam se osećao dobro po pitanju toga. Ja sam taj koji donosi odluke, a Džejson Kid me podržava. Razumijem veličinu ovoga. Najlakše je da ne radim ništa i onda bi svi reki da sam u pravu", završio je Niko Herison.