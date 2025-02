Arijan Lakić je hrabro srce Partizana: Crno-bijeli vojnik stegnuo mišiće i postao heroj iz sjenke u Evroligi

Rezervni plejmejker Partizana postao je heroj pobjede protiv Virtusa u Evroligi. Pokazala je koliko je veliki njegov značaj za tim i za pobjede u najjačem takmičenju.

Partizanov plejmejker Arijan Lakić je u pobjedi protiv Virtusa pokazao svima, posebno mladim košarkašima, kako se i sa samo dva ubačena poena može postati heroj velike pobjede u Evroligi. Na gostovanju u Italiji nije ga služio šut, ubacio je jedan od pet pokušaja, ali se u široj slici na to ne bi trebalo ni obazirati, jer je za svojih 20 minuta na terenu na toliko načina doprinio trijumfu da su ga navijači u Bolonji poslije meča pozdravili ovacijama.

Brojke kažu - u Partizanovoj pobjedi protiv Virtusa uhvatio je šest skokova, ali ne mogu da dočaraju koliko je, na primjer, važan bio onaj na tri minuta do kraja, na "Partizanovih" plus 6, kada je dao šansu Ifeu Lundbergu da trojkom prelomi. Iako Danac nije pogodio, Lakić je zaslužio aplauze i to je samo jedan detalj njegovog doprinosa. Mnogo je više bilo onih kojih nema u statistici, "iščačkane" lopte, izbijene tako da je uhvate njegovi saigrači, ometanje napada protivnika, posvećena igra u odbrani, spremnost da preuzme i visokog košarkaša Virtusa koga je do tada čuvao njegov saigrač...

"Lakić je u odbrani bio sjajan, on je odličan na svakom meču", rekao je poslije meča Sterling Braun, bek crno-bijelih koji je takođe morao da naglasi učinak prošlosezonskog plejmejkera Zadra, koji ove godine apsolutno opravdava mjesto u timu Željka Obradovića.

Iako mu je bilo potrebno vrijeme da se navikne na rad sa najtrofejnijim trenerom Evrope i na njegove zahtjeve, košarkaš rođen 2000. godine izborio je svoju ulogu i minute tako što je uložio ogroman trud. Kao što je taj trud ulagao daleko od kamera i javnosti, tako Arijan Lakić i na terenu uvijek spreman da se iz drugog, pa i iz trećeg plana potpuno podredi ekipu i da uloži sve što ima za pobjedu. I zato postaje novi ljubimac navijača Partizana.

Kada je bilo najteže, u završnici meča, Lakić je sjajnom odbranom u duelu protiv najboljeg igrača domaćih Tornikea Šengelije stupio u prvi plan i zaslužio samo pohvale. Čekao je debi u Evroligi čak 20 kola, a onda je od 21. i od meča protiv ASVEL-a postao dio rotacije i tu šansu je zgrabio sa dvije ruke. Kao što je i zaustavivši Šengeliju označio kraj utakmice u Bolonji, poslije koje crno-bijeli opet imaju pozitivan skor na tabeli, 13-12.

