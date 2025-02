Vlade Đurović analizirao je dešavanja u košarkaškom klubu Partizan.

Izvor: Printscreen/Arena sport/MN Press

Partizan gostuje Monaku i traži novu pobjedu u Evroligi. Dok ta utakmica traje u emisiji na kanalima "Arene sport" je srpski stručnjak Vlade Đurović analizirao igru i dešavanja u redovima crveno-bijelih.

Pošto nije mogao da priča o meču koji je u toku, osvrnuo se na utakmicu Partizana i Virtusa. "Svi navijači Partizana pribojavali su se neizvjesnosti, jer Partizan uglavnom gubi te neizvjesne utakmice. Imao je Karlika Džounsa i Sterlinga Brauna, najbolji igrači i najbolji strelci, doktorski su odigrali. Imali su veliku pomoć od Arijana Lakića", počeo je Đurović.

Nastavio je njega da hvali. "Ranije bi se ljudi smijali da vide samo dva poena, ali onoliko koliko smeta na terenu. Koliko lopti ukrade, čak i kada ih ne ukrade, nego spriječi da ovaj doda loptu. Svi saigrači ga hvale. Stekao je ime odbrambenog džokera. Sa tijelom i snagom koju ima, nastaviće to da bude. Virtus se borio koliko god je mogao. Imaju sedam pobjeda, bez šansi su, nisu bili zainteresovani reklo bi se, ali su se borili. Igralo je samo sedam igrača, što je malo rijetko. Osmi je bio Pokuševski, ali samo dva minuta je proveo na terenu. To će biti teško zbog Monaka, istrošili su se, više igrača je imao na terenu Virtus.

Otkrio je i šta vidi kao pluseve za crno-bijele za meč koji je u toku u Monaku. "Dvije povoljne okolnosti su sljedeće, ne igraju Okobo i Lojd i biće bar 200 navijača Partizana koji mogu da nadglasaju aristokrate koji navijaju tamo za Monako."

Šta je potrebno Partizanu?

Vidi opis "Ranije bi se ljudi smijali da vide to": Đurović progovorio o Partizanovom džokeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Pričao je Đurović i o stanju na tabeli i onome što čeka Partizan u nastavku sezone i borbi za plej-of. "U ovom momentu je Partizan 10. i svi bi rekli da je to dobro. Ali, iza Partizana je sa istim skorom i Real, da li će da ostane napolju? Treba da izbaci dvoje, troje ispred sebe, prije svega Armani. Oni su dobili Žalgiris u Kaunasu i to bez Mirotića i još nekih igrača. Ispred su Partizana. Oni, Barselona, Bajern, gledaju Partizan, da neko od njih, ako ne i Real, da ostanu dole. Ako Real ne uđe u 10, ne znam šta će biti sa igračima i trenerom Reala, biće to takav šamar. Efes i Žalgiris rekao bih da su oni otpali. Asvel, Baskonija, Virtus, Alba, sve što budu dobili do kraja, to je fantastično za Zvezdu i Partizan."

Pohvalio je ekipu Željka Obradovića. "Atmosfera u Partizanu je dobra, igrači su u formi. Ne znam kako će Vašington da se ponaša pošto nije igrao ni sekund u Bolonji, da li će da se unervozi i da šutira više. Ako bude ubacivao, onda će nervoza ispasti dobro."

Upitan je na kraju i da li vjeruje da Arijan Lakić može da zaustavi Majka Džejmsa, novog rekordera Evrolige koji je prešao brojku od 5.000 datih poena. "Može da ga zaustavi, nije brži od njega, jeste nešto eksplozivniji, Lakić je viši od njega. Dobio je samopouzdanje i nema šta da izgubi. Može da igra pet minuta, da napravi pet faulova i svi će reći da je ispunio svoj zadatak. Džejmsu će biti teško. Mi pričamo o tome, a utakmica traje. Malo je čudno to", zaključio je Đurović.