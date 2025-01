Iskusni trener Vlade Đurović komentarisao rezultate Crvene zvezde u Evroligi, uz poseban osvrt na pojedinačne učinke.

Izvor: TV Arena sport

Košarkaši Crvene zvezde razočarali su svoje navijače porazom od Makabija u Evroligi, a razočaran izdanjem crveno-bijelih je i iskusni trener Vlade Đurović. Analizirajući detalje u evropskoj košarci na televiziji "Arena Sport", Đurović je istakao da je Zvezda bila apsolutni favorit protiv najboljeg izraelskog tima, ali to nije uspela da opravda.

Zbog položaja Makabija na tabeli Evrolige, ali i cjelokupne situacije koja prati taj tim, ovaj poraz Zvezde veoma je bolan. Ističe to i Đurović, koji nema previsoko mišljenje o ekipi koja je Zvezdu ubjedljivo savladala u hali "Aleksandar Nikolić".

"Ako bi Zvezda pobijedila Partizan, poništila bi poraz od Makabija. Ako bi izgubila, imala bi 0-2 protiv Partizana. Bila bi u problemu. Nijednom Zvezda nije blistala, ne. Pobjeđivala je, a taj trend je stao i sad moraju da se zamisle kako će pobjeđivati. Bolomboj je pao u krizu, Petruševa su pročitali i drsko ga drži, prave faulove da se ne razigra. Mitrovića još nema. Zvezda je igrala u Pioniru, gdje je najveći broj igrača Zvezde trenirao i igrao utakmice, pred 250 svojih i 50 protivničkih navijača. Skroman tim Makabija, nezainteresovan, bez ambicija, umoran, doveli igrači i onda oni otišli... Skroman tim. Zvezda je bila apsolutni favorit. Kako je krenula utakmica, vidjelo se da neće biti u redu. Iznenadio sam se da je Makabi pustio navijače da pjevaju i navijaju", istakao je Đurović.

"Gdje je on 15 utakmica?": Đurović posebno prozvao jednog igrača Zvezde

Komentarišući pojedinačni učinak igrača Crvene zvezde, Đurović se posebno fokusiran na igrače koji Sferopulosovom timu ne donose dovoljno. U prvi plan ističe Ajzeu Kenana kojeg šut služi tek povremeno, zatim Kodija Miler-Mekintajera koji nije pravi lider ekipe i na kraju Nemanju Nedovića koji u posljednje vrijeme propušta utakmice zbog povrede.

"Prije svega nedostaje Nedović, ali pravi. Onakav kakav je bio ne nedostaje nikome. Nedostaje i pravi Dobrić. Davidovac je krenuo da napravi neku seriju, mislim da je Mitrović mogao da igra protiv Makabija. Kalinić 2/9 šut, uvijek se bori, ali je u padu. Kenan je šuter, ali od 23 utakmice čini mi se da je osam dobro odigrao. A onih 15? Bio ili slab ili ispod proseka. Teodosić na ovoj utakmici najbolji, ali on bi možda prije 10 godina mogao da reokrene utakmicu. Sad nema tu snagu, nema moći, nema psihologije. Nije više taj. znate moje mišljenje o Gedraitisu, nije pozitivno, ne vidim šta on pomaže. Mekintajer nije vođa, njegova psihologija nije takva. Ne znam što počinje svaku utakmicu. Potroši najviše šuteva, a nije šuter. Ovi drugi ne šutiraju. Protiv Partizana je prilika da Jago počne u prvoj postavi. On bi bio najsretniji čovjek na svijetu. Unervozi se jer ulazi na dva minuta do kraja četvrtine i ne uradi ništa. Daj nek neku utakmicu počne. Braun je nedefinisan, možda zbog povrede ne može bolje. Ne vidim da doprinosi više od Mitrovića", dodao je Vlade Đurović.

Crvena zvezda trenutno ima skor 13-10 nakon 23 kola u Evroligi, a u 24. rundi ih čeka gostovanje Partizanu. Eventualna pobjeda vratila bi tim Janisa Sferopulosa na mjesto koje vodi u plej-of, dok bi poraz značio i grčevitu borbu za mjesta u plej-inu u finišu sezone.