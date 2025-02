Jokić i Dončić 30 sekundi bili saigrači, samo se čekalo da Divac kaže "Da": Isplivala najbolje čuvana NBA tajna

Vlade Divac imao je u svojim rukama odluku o vjerovatno najvećem evropskom NBA tandemu u istoriji. Ipak, imao je druge planove, a godinama kasnije javnost je saznala sve detalje.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia / Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Američki novinar Majk Singer, autor biografije Nikole Jokića, otkrio je nikad ispričanu anegdotu da su Nikola Jokić i Luka Dončić mogli da postanu saigrači u Denveru. Sada kada su već pola decenije "saigrači" u svakom idealnom NBA timu na kraju svake sezone, nevjerovatno zvuči i pomisao da su i zaista mogli da igraju u istom timu u Americi.

Za to je bio potreban "samo" jedan, veliki uslov - da Vlade Divac pristane da odabere Luku Dončića na NBA draftu 2018. godine. A pošto to nije uradio, već se odlučio za Marvina Beglija, tandem snova ipak nije okupljen. Nekoliko trenutaka poslije toga, Atlanta je odabrala Dončića i poslala ga u Dalas u zamjenu za Treja Janga, dok je Denver odabrao Majkla Portera Džuniora i to se ispostavilo kao odličan potez, bez obzira na sumnje zbog njegovih povreda leđa.

Postao je Porter šuter koji je dao veliki doprinos osvajanju titule 2023. godine. Ipak, nije bio Luka Dončić, niti će ikad biti.

"U noći drafta 2018, Denverov prvi cilj nije bio (Majkl) Porter. Druga dva imena na njihovom spisku su bila zaokružena. Jedno u njihovom dometu, a drugo kojem su mogli da pristupe samo preko trejda. Prvi je bio Šej Gildžus-Aleksander, navelo je više izvora. Uz malo sreće, postojala je šansa da padne na 'broj 14'. Drugi, prema brojnim izvorima, bio je talentovani slovenački tinejdžer iz Real Madrida po imenu Luka Dončić", objavio je američki autor.

"Nagetsi znali da Divac ne insistira na Dončiću"

Nagetsi su čvrsto vjerovali da mogu da "dobace" do Dončića, iako je bilo jasno da će biti izabran među čim NBA draft počne, što se i dogodilo. Planirali su da se domognu Slovenca trejdom i Sakramento se činio kao idealan partner u tom poslu.

Međutim, među prvim "pikovima" Sakramento je imao drugi izbor i bila je to velika odluka za obje franšize, a i za čitavu NBA ligu u narednom godinama.

"Sakramento, čiju je upravu predvodio Srbin Vlade Divac, imao je drugi 'pik' na draftu sa Dončićem, Trejom Jangom, Džerenom Džeksenom i Gildžus-Aleksanderom. Nagetsi su, kako tvrdi jedan izvor, znali da Divac i njegov tim ne insistiraju na Dončiću, pa su pokušali to da iskoriste. Nagetsi su ponudili Garija Harisa i nekoliko 'pikova' iz prve runde u zamjenu za pik 'broj 2', rekao je izvor", piše Singer.

Kada je draft počeo, u Denveru je i dalje tinjala nada da će Divac ipak izdiktirati saradnicima ime Slovenca. Ipak, nije.

"Na trenutak - a trenuci se tokom drafta razvlače - činilo se kao da postoji izvjesna mogućnost dogovora. 'Nekih trideset sekundi... mislili smo da imamo Luku', rekla je osoba koja je znala za dogovor", navedeno je u Jokićevoj biografiji.

Nagetsi su navodno razmatrali i mogućnost da uvedu i Džamala Mareja u nikad ostvareni trejd za Dončića, ali se od tog prijedloga brzo odustalo jer su kanadskog plejmejkera i tada unutar kluba veoma poštovali.

Na kraju takve sage, od velikog Denverovog plana nije bilo ništa, jer je Divac odabrao Beglija. Tom odlukom želio je da sačuva prostor u timu i na terenu za Dierona Foksa, plejmejkera na koga su u Sakramentu mnogo polagali i koji ih je jednom uveo u plej-of. A, onda je Foks ove zime tražio da ode i otišao je u San Antonio Sparse, dok je Marvin Begli još 2022. napustio Sakramento i od tada je igrao za Detroit, Vašington i Memfis, u koji je stigao početkom 2025.

Divac kaže da nije bilo svađe, a Luka?

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire

Odgovarajući na novinarska pitanja o svojoj odluci da ne odabere Luku Dončića, Divac je insistirao na odgovoru da je želio da ojača centarsku liniju jer je imao Foksa u "spoljnoj". I naglasio je da apsolutno nisu tačni tračevi o njegovom navodnom sukobu sa Lukinim ocem, svojevremeno košarkašem Sloge iz Kraljeva, Sašom Dončićem.

"Svađa? Ma kakvi, to su obične novinarske budalaštine. Sašu dobro znam, volim ga i cijenim, igrao je u Kraljevu kad je Luka bio mali, nema to veze s vezom. Pratim Luku i vidim da ide pravim putem, samo mora da pripazi na svoje tijelo", rekao je tada Divac.

Ipak, u godinama koje su uslijedile i u kojima je Luka Dončić postao jedan od najboljih košarkaša na svijetu, dogodio se i veoma neprijatan trenutak na utakmici Sakramento Kings - Dalas Maveriks. Prošle godine, Dončić je sa linije penala odlučio pobjednika, a onda se okrenuo ka Divcu i dobacivao mu pred čitavom halom. Očigledno je Divčevo "Ne" nešto što ga veoma motiviše, a navijači Denvera dobiće veliki razlog da žale za propuštenom šansom da u svom gradu, u istom dresu, gledaju dvojicu asova u Koloradu.

Ovako su izgledale odluke timova koje su birale u Top 14 na draftu 2018. godine.