Navijači prave haos zbog Luke Dončića, a najbolji igrač ekipe ih brane: "Sve razumijem, i ja sam se tako osjećao"

Sada najbolji košarkaš Dalasa Kajri Irving potpuno razumije bijes i ljutnju navijača Dalasa koji protestuju zbog teranja Luke Dončića iz kluba.

Izvor: Twitter/NBAFilmSessions/Tim Heitman / Getty images / Profimedia

Najbolji saigrač Luke Dončića u Dalasu, Kajri Irving, oglasio se o trejdu Slovenca u Los Anđeles Lejkerse, koji je šokirao ceo svet. On je rekao da potpuno razume navijače koji su došli na utakmicu Dalasa i na njoj izazvali haos transparentima kojima su pozivali na otkaz za generalnog menadžera Nika Herisona.

Kajri, da li si vidio da navijače izbacuju?

Ne, nisam to vidio danas

Držali su transparente 'Otpustite Nika'

"Aha, ok, sad razumijem", rekao je Irving.

Potom je objasnio svoj ugao.

"Mislim da je od mržnje napredovalo do bijesa... To je krug emocija. I u tom krugu je i strast. Morate da im odate poštovanje jer su zaista navijali, ne samo za Luku, već i za Dalas. Ovo je njihova zajednica i navijali su čitav niz godina", rekao je Kajri.

Kajri Irving se sjetio svog odrastanja u Nju Džersiju, odakle su Netsi 2012. prebačeni u Bruklin.

"I ja sam se tako osjetio kada su Nju Džersi Netse odveli u Bruklin kada sam bio klinac. Ne poredim te dvije stvari, ali pamtim kako sam se osjetio kao dijete. Čak je i Džejson Kid bio igrač ekipe i bio je trejdovan, bio sam ljut na njega neko vrijeme kao mladi navijač", priznao je Irving.

Plejmejker Dalasa smatra da sve viđeno u Dalasu pokazuje sa koliko emocija navijači doživljavaju svoj tim.

"Sve je to dio ljudske prirode, ovog putovanja na kojem smo, kao i NBA biznisa i načian života. To je dio i naše povezanosti sa navijačima. Ima mladih, starijih navijača, svima bi trebalo da budemo zahvalni što pokazuju emocije. Ovo je duhovno iskustvo i povezuje. Gledaju omiljene igrače, hoće da ih gledaju zauvijek i imam razumijevanja. Shvatam da su neki navijači bili isključeni, ali ovo je dio procesa u koji nisu uključeni samo igrači, već i navijači"

Irving je bio upitan i da li se čuo sa Dončićem.

"Razmijenili smo poruke. Rekao sam mu da bez obzira na to šta ovaj NBA biznis napravi mi ostajemo porodično vezano. Imali smo mnogo dubokih razgovora koji su prevazilazili granice terena, pomagali smo jedan drugom kao ljudi. Kada sam došao ovde, postavio sam sebi misiju i odredio šta želim da uradim sa njim. Osećao sam da ćemo to da napravimo nešto i nažalost to nismo uradili. Ali vidjećemo se uskoro. Nadam se da ćemo se sresti tokom Ol-star pauze".