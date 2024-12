"Ja ću da platim njihove kazne": Irving se javio poslije haosa Jusufa Nurkića, izletjela mu i psovka

Kajri Irving platiće kazne saigrača poslije haosa koji je napravio Jusuf Nurkić.

Dalas je pobijedio Finiks na gostovanju (98:89) i to bez povrijeđenog Luke Dončića. Odgovornost je preuzeo sjajni Kajri Irving (20, 5as, 4sk) i on je predvodio Mavse do trijumfa, ali to nije obilježilo meč. Momenat o kom svi pričaju bio je haos koji je napravio Jusuf Nurkić kada je ošamario Nađija Maršala i onda dobio pesnicu u glavu, poslije čega ga je Pi Džej Vašington gurnuo.

Svi oni izbačeni su sa utakmice i dobiće kazne, ali će za igrače Dalasa sve to da pokrije Irving. Sjajni plejmejker je pred kamerama potvrdio da će da "odriješi kesu" za njih. "Bio sam malo zbunjen, sve se izdešavalo tako brzo. U tim momentima svako pokušava da se zaštiti. Pi Džej je pokušavao to da uradi za Nađija poslije udarca, štitio je sebe. Da smo na ulici, morali biste da podignete ruke i da uzvratite udarac. Evo da kažem javno, ja ću da platim njihove kazne, obojici", rekao je Irving.

U posljednje vrijeme sve više priča se o ogormnom padu gledanosti NBA lige i sve manjem interesovanju. Kajri se nada da bi sve ovo moglo da pomogne bar malo. "To je dio košarke, gurnite to sr*nje pod tepih. Izvinite na izrazu. Možda je to način da završimo 2024. godinu kad se razmašu udarci. Možda to podigne gledanost NBA lige", poručio je Irving.