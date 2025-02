"Vi pričate još o Džordanu, a imate Jokića": Bivši šampion NBA objasnio zašto košarka propada

Čening Fraj smatra da je nostalgija najveći problem NBA lige i da bi svi trebalo više da pričaju o Jokiću, Adetokunbu i ostalima iz njihove perspektive, a ne da ih porede sa Džordanom.

Izvor: YouTube/Stephen Curry/DNVR Sports/Screenshot

Već godinama unazad pada gledanost NBA lige i mnogi pokušavaju da otkriju pravi razlog. Spekuliše se o tome da liga nije ni blizu atraktivna kao što je bila nekada, da "franšizni" igrači prečesto mijenjaju sredine (primjer Luke Dončića ide tome u prilog), a naravno priča se i o prevelikom broju utakmica koje su "prorijedil" kvalitet.

Šta je rješenje, još se ne zna, ali će komesar takmičenja Adam Silver morati da ga pronađe uskoro, s tim da ne žuri sa tim i čini se da je za početak potrebno evidentnirati jasan uzrok - i ne srljati.

Tako je sada bivši košarkaš Čening Fraj, koji je sa Klivlendom osvojio šampionski prsten 2016. godine, dao svoje viđenje cijele situacije koje svakako treba uzeti u obzir. Prema njegovim riječima, NBA liga se previše osvrće na svoj "zlatni period" odnosno devedesete i zbog toga ne može da prihvati nove generacije.

"Nostalgija ubija NBA. Era košarke iz devedesetih, sa Majklom Džordanom i Kobijem Brajantom, nije bila tako čista kao što vi svi mislite", ispričao je Fraj u jednom podkastu i dodao: "Zaboravljate da je Majkl Džordan napustio ligu na dvije godine. Zaboravljate da je Kobi - neka počiva u miru - u jednom miru odustao od svog tima u plej-ofu i odbijao da šutira loptu jer se bio naljutio i nije htio da igra".

Izvor: ERIK S. LESSER/EPA

"Zato, sve ove priče o Kobiju, Džordanu - 'Oh, on nije ovo, on nije ono' - sve to je propaganda. Svakog velikog igrača, bilo da je to Edvards, Vembanjama, Džejms, Kari - ko god - uvijek upoređuju sa igračima od prije 40 godina, Ali, pravila tada nisu bila ista! Ne gledate stvarno pomoćnu odbranu. Ko šta radi? Koja su bila pravila? Niko ne slavi novu generaciju igrača".

Zato se već dugo priča o tome "ko je lice NBA lige", diskutuje se da li to smije da bude stranac pošto su već godinama unazad MVP nagradu dobijali neamerički igrači, i da li Jokići, Janisi i drugi smetaju Amerikancima?

"Pa zašto bi iko želio da bude lice lige kada ga svaka televizija stalno kritikuje zato što nije kao neko od prije 40 godina? To je smiješno. To je nefer. Lebron je jedan od najvećih igrača ikada. Stefan Kari je jedan od najvećih igrača ikada. Janis isto. Jokić - takođe. A mi i dalje samo pričamo o Majklu Džordanu", rekao je Čening Fraj.

Šta vi mislite o ovoj temi, da li je Amerikanac u pravu?

