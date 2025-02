Luka Dončić bi mogao da napusti Lejkerse? Poznato koji datum će odrediti sudbinu Slovenca

Pred Lukom Dončićem su dva puta - mogao bi da napusti tim Lejkersa već sljedeće godine ili bi mogao da dobije najveći mogući ugovor u timu i postane još veća zvijezda nego što je sada.

Luka Dončić i njegov odlazak u Los Anđeles Lejkerse ne prestaje da zanima javnost. Neprestano se pojavljuju nove informacije o tome kako je trejdovan i zbog čega, a sada je stigla i vijest da je njegov ostanak u timu Jezeraša po znakom pitanja. Tim iz Los Anđelesa do 2. avgusta ima priliku da riješi sve dileme.

Evo o čemu se radi... Luka Dončić ima ugovor sa timom iz Los Anđelesa do 2027, ali bi već godinu dana ranije moglo da dođe do raskida između dvije strane, zbog toga što reprezentativac Slovenije ima tu mogućnost u ugovoru. Preciznije, Lejkersi imaju mogućnost do 2. avgusta da ponude produženje ugovora Dončiću, kako bi sve proteklo po NBA pravilima.

Analitičar ESPN Brajan Vindhorst otkrio je nepoznate detalje u vezi sa ovom situacijom: "Sada je pritisak na organizaciji Lejkersa da do 2. avgusta ubijede Luku da potpiše produženje ugovora. On nikada nije rekao: "Želim da budem u Lejkersima" i odatle, zapravo, potiče najveći pritisak", bio je jasan.

Imao je Vindhorst i prijedlog kako da Lejkersi poboljšaju pregovore pošto je jasno da je Luka Dončić igrač koji je planiran da bude kamen temeljac Lejkersa u budućnosti. Jasno je da pohvale trenera nisu jedino što je neophodno za saradnju, pa je dodao: "Mora da vidi kako grade tim oko njega i šta rade u junu i julu", rekao je analitičar.

Pozitivna predviđanja

Navijači vjeruju da bi Dončić mogao da prepozna da je tim Lejkersa spreman da gradi tim oko njega. Pa, postoji nada da bi Slovenac mogao da prži priliku timu Džej-Džej Redika. I pored svega Vindhorst se osmjelio i predvidio budućnost Lejekrsa.

"Lejkersi ne osvajaju prsten u sezoni 2024/25, a to je veliki, veliki trenutak je da li će Luka u budućnosti ostati u timu ili ne", rekao je. Nema sumnje da je ovaj komentar proizvod činjenice da Lejkersi tokom svih ovih godina imaju prepoznatljive zvijezde u timu oko kojih grade ekipu, što bi bio njihov zaštitini znak (Karim Abdul Džabar, Šekil O'Nil, Lebron Džejms).

Zbog sve realnije opcije odlaska Lebrona, bilo je sasvim logično da tim pronađe novu zvijezdu, a to je Luka Dončić... Jedan od načina da zadrže Dončića, možda i do kraja karijere, bio bi supermaks ugovor, a do njega bi moglo doći 2028. A, sve to obezbijedilo bi Dončiću potpunu finansijsku stabilnost.

Između ostalog, jasno je i da nema veće scene za pokazivanje talenta od tima Lejkersa, sa kojima bi vrlo vjerovatno mogao da dođe i do titule koju je toliko dugo sanjao u Dalasu.

