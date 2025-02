Dončić u Lejkerse došao po titulu: Amerikancima otkrio plan

Luka Dončić najavio je titulu za Lejkerse u tekućoj sezoni NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić se već udomaćio u Los Anđelesu. Nakon što je u uvodnim mečevima hvatao ritam, Denver Nagetsima je zatrpao koš u ubedljivoj pobjedi Lejkersa (123:100), pa je iskoristio priliku da nakon meča objasni i kakve ambicije ima njegov tim. Samo jedna pobjeda nad strašnim protivnikom bila je dovoljna da Slovenac počne sa maštanjima o tituli!

Izjava koju je Luka Dončić dao nakon meča protiv Denvera govori nam da će u narednom periodu napraviti strašan tandem sa Lebronom Džejmsom, a da će zatim njih dvojica pokušati da osvoje NBA titulu. Veliko je pitanje da li su Lejkersi računali na to da će biti kandidati za titulu kada su Entonija Dejvisa poslali u Teksas i dobili tada povrijeđenog Luku Dončića, ali slovenački košarkaš vjeruje da imaju kvalitet.

"Konačno se osjećam kao ja, znaš kako to ide. Igranje ove igre je sve što volim, tako da konačno sam bio svoj i zato sam se smješkao cijeli meč", započeo je Dončić i osvrnuo se na saradnju sa Lebronom Džejmsom. "Mislim da imamo vremena i prostora za napredak. Ovo nam je tek četvrta utakmica zajedno, a hemija na terenu zahtjeva vrijeme".

Luka Dončić partija protiv Denvera Izvor: Youtube/NBA

Ekipa Los Anđeles Lejkersa trenutno zauzima četvrtu poziciju na tabeli Zapadne konferencije NBA lige i ukoliko bi se ligaški dio sezone odmah završio u prvoj rundi doigravanja igrali bi baš protiv Denver Nagetsa. Za Lebrona, Luku i ekipu to bi bila usputna stanica, jer žele titulu.

"Mislim da je naš cilj, pardon, ja uopšte ne mislim o tome... Znam da je naš cilj titula, da osvojimo šampionat. To je naš jedini cilj i mislim da imamo dovoljno snažan tim za to", rekao je Luka Dončić. Ukoliko bi Lejkersi uspjeli to da urade, slovenački košarkaš bi prvi put postao šampion NBA lige, dok bi Lebron Džejms dobio priliku da se kao šampion penzioniše na kraju sezone.