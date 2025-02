"Rekla sam - moram da imam Luku Dončića": Gazdarica Lejkersa bila spremna svega da se odrekne

Gazdarica Lejkersa Džini Bas htjela je da dovede Luku Dončića po svaku cijenu, a svjesna je da se odrekla mnogo toga da bi ga dovela iz Dalasa.

Prošlo je više od tri nedjelje od kada je Luka Dončić trejdovan iz Dalasa u L. A. Lejkerse i utisak je da se i dalje priča o njemu. Svi su i dalje iznenađeni što su Maveriksi odlučili da se odreknu jednog od najboljih igrača svijeta, koji nije bio nesrećan u klubu, sve kako bi doveli "samo" Entonija Dejvisa i Daga Kristija.

I dok svakodnevno stižu informacije da je Dalas odlučio da trejduje Dončića zbog njegovih nesportskih navika, Lejkersi uopšte nisu razmišljali o tome kada se pojavila mogućnost da ga dovedu. Tako je vlasnica kluba Džini Bas (63) ispričala sada da je sve trajalo nekoliko nedjelja i da su pažljivo pričali sa Maveriksima kako ni u jednom trenutku ne bi ugrozili trejd, pošto su znali da ako neko čuje da je Dončić na tržištu - uspjeće da im ga ukrade.

Dugo su pregovarali sa Dalasom, odnosno prije svega generalnim menadžerom Nikom Herisonom, koga su na kraju uspjeli da ubijede da će Dejvis, Kristi i pikovi biti dovoljno kompenzacija za Luku Dončića. Istovremeno, nisu htjeli da trejduju "Obrvu", ali shvatili su da nemaju kud.

Šta je prelomilo da Lejkersi dovedu Dončića?

Luka Dončić igrač Lejkersa

"Kada se pojavila prilika za Luku Dončića, nismo htjeli da trejdujemo Entonija Dejvisa", ispričala je Džini Bas u intervjuu kod Riča Elsena: "Bio je jedan od naših najvažnijih igrača, tako da smo mnogo toga morali da se odreknemo da dobijemo Dončića."

"Razgovori su počeli nekoliko nedjelja prije nego što smo završili trejd. Ono što je bilo jako važno je da je naš generalni menadžer Rob Pelinka - zajedno sa mnom - uspio da sačuva tajnu. Nismo htjeli da procuri bilo gdje jer bi to bilo pogubno po tim koji u tom trenutku pokušava da se popravi", objasnila je Džini Bas.

Trebalo je vremena i Robu Pelinki da ubijedi "gazdaricu" da je Luka Dončić dovoljno kvalitetan igrač, uprkos tvrdnjama iz Dalasa, pa da za njega vrijedi žrtvovati Entonija Dejvisa. Uz to objašnjenje, tražila je da ga ima po svaku cijenu u L. A. Lejkersima: "Kada vidite neke određene igrače u ligi, pomislite: Nema šanse da ćemo ovog igrača ikada imati u našem timu. Nemoguće je osim ako ga vi ne izaberete na draftu. Obično ne žele da ih trejduju, ali...", otkrila je Džini Bas kako se sve pogodilo.

Zašto Dejvis ne vjeruje u riječi Džini Bas?

Uprkos tome što iz L. A. Lejkersa tvrde da je samo nekoliko ljudi znalo za trejd - odnosno da su Rob Pelinka i Džini Bas štitili da informacija ne procuri - Entoni Dejvis ne vjeruje u takvu priču. Prvi put od odlaska u Maverikse, gdje se inače povrijedio na prvom meču, Dejvis je rekao kako se osjeća poslije neočekivanog trejda.

"Uradili su ono što su morali. Ne znam da li su morali, ali su htjeli to da urade i ja sam krenuo dalje. Imam ženu i djecu o kojima moram da brine, smišljam kako da ih odvedem u Dalas i da se naviknu na to. Idem dalje sa svojim novim timom, gotovo je. Svi pričaju da niko nije znao i sva te ostale gluposti. Prosto ne mogu da vjerujem, ali prošao sam to... Spreman sam da idem naprijed sa Dalasom, pokušaćemo da osvojimo titulu sa ovim timom", rekao je Dejvis.

Ko je gazdarica Lejkersa - Džini Bas?

Vlasnica L. A. Lejkersa Džini Bas (63) je kćerka Džerija Basa, nekadašnjeg vlasnika kluba. U porodični posao ušla je prvo radeći manje važne stvari - tako da je vodila prvo L. A. Strings, profesionalni teniski klub. Tada je imala svega 19 godina, a potom je postepeno i strpljivo širila svoj uticaj. Kada je njen otac preminuo otac Džeri, kod koga je igrao i Vlade Divac, sve je 2013. godine prebačeno na njegovo šestoro djece, da bi Džini Bas preuzela ulogu predsjednice L. A. Lejkersa. Postala je i prva žena koja je odvela NBA franšizu do titule.

Interesantno je da je Džini Bas jedno vrijeme bila i u vezi sa trenerom Filom Džeksonom, koji sa Lejkersima i Čikagom ima ukupno 11 NBA titula, ali su raskinuli vjeridbu 2016. godine. Osim što je predsjednica Lejkersa, Džini Bas je takođe i suvlasnica kluba, sa svojih petoro braće i sestara.