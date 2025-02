Zbog Luke Dončića se ovaj radio sluša u SAD: Slovenac pronašao savršen način da uživa u narodnjacima

Luka Dončić je pronašao način da uživa u muzici sa Balkana.

Poznato je da Luka Dončić uživa u hitovima sa Balkana, a prije nekog vremena otkrio je i radio stanicu na kojoj sluša muziku koju voli. Da sve bude zanimljivije, riječ je o stanici iz Slovenije, a s obzirom na to da je daleko od domovine, to ga nije spriječilo da je sluša i samim tim podigne popularnost tog radija u SAD.

Još 11. novembra 2022. Dončić je pronašao način da uživa u svom muzičkom ukusu koji je opšte poznat. Radio se zove "Best FM" i tada je bio potpuna novina na slovenačkoj radio sceni, a spektar pjesama bio je zasnovan na osnovu najpopularnijih hitova na Balkanu.

Medijima u Sloveniji posebno zanimljivo je bilo to što Dončić njihov radio sluša dok je u Americi. S obzirom na to da je daleko do domovine, Dončić je pronašao način da se poveže, koristeći aplikaciju radija, pa ga je i sama stanica prozvala kumom. Dodali su i da to nije sve - pošto se zahvaljujući njemu taj radio slušao i u SAD.

Jednom prilikom Dončić je na svom instagram profilu podijelio objavu u kojoj je pohvalio radio iz Slovenije, pa se samim tim interesovanje i povećalo. Tako je Bes FM naveo: "Sudeći po posjetama našem sajtu i slušanju onlajn radija, pored Slovenije, radio je veoma popularan i u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, drugim evropskim zemljama... A ogroman broj onlajn slušalaca dolazi iz SAD."

Svoju objavi tada završili su riječima: "I Luka, ako sada čitaš ovo – hvala ti! Ponosni smo na tebe do neba", stajalo je na kraju teksta radija, koji je dobio veliku popularnost u SAD zahvaljujući Luki Dončiću.