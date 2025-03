"Vjerovao si proročanstvu da ćeš živjeti do 86, sebi neću oprostiti": Mijailović se u suzama oprostio od Popovića

Ostoja Mijailović se dirljivim govorom oprostio od Saše Popovića na komemoraciji u Sava Centru

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović emotivnim govorom i u suzama se oprostio od Saše Popovića. Na komemoraciji u čast preminulog direktora Granda, Mijailović je rekao da žali zato što nije ubijedio Popovića da više vodi računa o svom zdravlju, a da manje vjeruje proročanstvima Baba Vange da će živjeti do 86. godine.

"Sve svoje rođendane si slavio tako što si odbrojavao od godine koju si punio do 86, kako su ti i prorekli. I uvijek ću žaliti za tim što nisam bio uporniji, da to kontrolišeš, da se baviš svojim zdravljem, a ne da vjeruješ proročanstvima. Kada si prije osam mjeseci saznao da imaš tumor, pozvao si me kod sebe kući, bili ste tamo ti i tvoja Suzana i saopštio si mi da je tumor u poodmakloj fazi. Kako si mi to saopštio, bio sam prilično siguran da si to znao mnogo ranije, a da si mi samo u tom trenutku rekao. I načinom na koji si mi to rekao, prosto je nevjerovatno bilo da čovjek prije sat vremena sazna da ima tumor, a da u tom trenutku hrabri Suzanu i mene i da nam govori da ćemo zajedno pobediti tu opaku bolest. Hrabrio nas je kao da smo mi bolesni, a ne on", rekao je Mijailović.

Saša Popović preminuo je 1. marta poslije višemjesečne borbe sa teškom bolešću.

"Žonglirao si loptom, pogađao trojke"

Mijailović je tokom govora drhtavim glasom rekao da mu je i dalje teško da prihvati da razgovara sa Popovićevom slikom, a ne sa njim lično,

"Dragi moj Popoviću, da si mi nekad rekao da ću ovako da razgovaram sa tvojom slikom, a ne sa tobom uživo, nikad ne bih vjerovao. Kao što ni sada ne vjerujem da više nikad nećemo uživo razgovarati, pričati, razmišljati, dijeliti najveće tajne tvog i mog života", kazao je on.

Ispričao je Mijailović na komemoraciji Saši Popoviću i kako su izgledala njihova druženja u Popovićevom domu.

"Dana kada sam te upoznao mislio sam o tebi ono što misli i velika većina ljudi, to je da si običan čovjek koji se bavio šou-biznisom. Postali smo prijatelji poslije 15 minuta našeg razgovora. To mi se ni sa kim nije dogodilo osim sa tobom, jer si bio zaista poseban, zračio si prijateljskom energiom, toplinom, na poseban i dostojanstven način. Kada kažem da si 'poseban', ne želim da te tako hvalim pred porodicom i prijateljima, već si zaista bio poseban i lično si mi pokazao da si loptu mogao da žongliraš do beskonačnosti, da si 10 trojki mogao da ubaciš zaredom, da smo kod tebe kući dosta puta igrali stoni tenis i nikad te nisam pobijedio u životu. Na kraju, pošto nisi imao dostojnog protivnika, kupio si automatsku mašinu za stoni tenis koju si na kraju i sam pobijedio."

Predsednik Partizana rekao je i to da su Saša Popović i on bili poslovni partneri.

"Kad sam ti dao prijedlog da budemo poslovni partneri, u tebi sam vidio strah i razmišljanje, ali poslije malo vremena i razmišljanja, zaista smo napravili velike stvari. Uradili smo tvojom mudrošću i mojom energijom."

Saša Popović biće sahranjen ovog četvrtka na Bežanijskom groblju.

