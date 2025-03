"Ne valja vam Dončić, a forsirate Jokića": Bura na američkoj televiziji, izbila svađa zbog Balkanaca

Poznati američki novinar i analitičar Nik Rajt istakao da nije fer da se glasa za Nikolu Jokića kao MVP-a, ako već nije za Luku Dončića.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/First Things First/Screenshot

Da li će Nikola Jokić biti MVP? Ima "tonu" argumenata na svojoj strani pošto igra najbolju sezonu u karijeri i u prosjeku bilježi tripl-dabl prosek, na putu je da postane prvi košarkaš koji je među trojicom najboljih u tri različite statističke kategorije, što bi bilo dovoljno da mu pripadne nova nagrada, međutim...

Ima svoje argumente i Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome. Takođe igra fantastčnu sezonu sa prosjekom od, a veliki plus je i što je Oklahoma Siti na prvom mjestu Zapada, ispred Jokićevog Denvera koji se bori za drugo mjesto.

Takođe, sve više priča se i o tome da bi Jokić trebalo da "izgubi" MVP nagradu zbog toga što ih ima već tri, o čemu je takođe čak pričao i Kevin Durent, ali sve je na NBA analitičarima i novinarima koji imaju pravo glasa. Od njih zavisi da li će Jokić dobiti novu nagradu, a kao i u svakom posliju i tu postoje "igrice". I neki među najpoznatijim analitičarima već su odavno u kampanji da Jokiću ne pripadne četvrti MVP trofej.

Šta je Nik Rajt rekao o Jokiću?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon što je najpoznatiji i najplaćeniji NBA analitičar Stiven Ej Smit "opleo" po Nikoli Jokiću, sada je argumente protiv njegove nagrade imao i Nik Rajt. Nakon što je Jokić dao 35 poena protiv Oklahome, ni to nije bilo dovoljno Rajtu koji ističe da po "logici stvari" novinari ne treba da glasaju za njega.

"Ove godine pričamo o logici iz prošle godine kada je Jokiću data MVP nagrada, a sve je sada kao suprotno", rekao je Rajt koji je dodao da se gledalo i to što je Denver dijelio prvo mejsto Zapada: "Sad pričamo o brojkama koje nikada nismo vidjeli, a kažete da timske pobjede vam neće donijeti MVP. Nema logike da ako si prošle godine glasao za Jokića, da opet glasaš za ove."

Prema njegovim tvrdnjama, Luka Dončić trebalo je da bude prošlogodišnji MVP jer je imao 33,9 poena po meču, uz još 9,2 skokova i 9,8 asistencija. Ali, nije dobio jer je Dalas bio tek peti. Sada to stavlja u isti koš sa drugoplasiranim Denverom.

"Moja poenta je da nema logike da prošle godine Jokić dobije MVP nagradu, a ne dobije Luka. I onda ove godine da je Jokić opet MVP umjesto Šeja. Argument za Jokića prošle godine je argument za Šeja ove godine. Dalas je bio četvrti, ali pogledajte brojke dva tima, imale su slične rezultate", dodao je Nik Rajt.

I pored objašnjenja da je Denver drugi na tabeli i da Jokić ima daleko bolje brojke nego Dončić lane, međutim to nije bilo dovoljno i poručio je da je daleko teže da osvojiš MVP nagradu kada imaš već tri, pošto moraš da budeš još bolji i bolji.

Da li Jokić ipak ima šanse?

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić ove sezone ima prosjek od 28,9 poena, 13 skokova i 10,5 asistencija, ali trenutno je "pao" na MVP ljestvici i zauzima drugo mjesto iza Šeja Gildžes-Aleksandera. Ako pitate Jokića, nije mu naročito bitno šta će se desiti.

"Ovo mi je treća ili četvrta godina zaredom. Ne znam, ne mogu to da kontrolišem, igram najbolju košarku života, ako je to dovoljno, dovoljno je. Ako ne, i on je nevjerovatan", sve je bilo što je istakao skromni Jokić, kome je čak i pažnja koju ima dosadila.