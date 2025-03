"Izbjegavam, čak sam i drzak": Nikola Jokić objasnio šta mu je dojadilo kad dođe u Sombor

Nikola Jokić ima obavezu prema navijačima, čak ni u Somboru nema u potpunosti mira zbog njihovih želja.

Srpski košarkaš Nikola Jokić (30) već pet godina je najbolji igrač NBA lige, samim tim i najbolji košarkaš na svijetu, a to donosi ogromnu popularnost. Osvojio je tri MVP titule, jednu mu je "ukrao" Džoel Embid, drugu pokušava da "ukrade" Šej Gildžes-Aleksander, ali NBA titulu niko nije mogao. Odveo je Denver Nagetse do prvog prstena u istoriji franšize, a MVP nagradom u finalnoj seriji protiv Majamija sebi dodatno podebljao status superstara.

Nije ni čudo što navijači na svim krajevima svijeta uživaju u igrama Nikole Jokića i što svaku priliku da se fotografišu sa njim koriste. Kad god navijači primijete Nikolu Jokića, od njega se očekuje da pozira sa njima, podijeli autograme, čak i kratko popriča. To nekad umije da potraje, pošto je povremeno desetine ljudi zainteresovano da se istog trenutka fotografiše sa košarkašem.

Ponekad to zasmeta Nikoli Jokiću! O tome koliko mu je teško da svima ispuni želje, a da ne bude drzak i arogantan, Nikola Jokić je pričao u jednom intervjuu. Prije nekoliko godina, kada su mu u gostima bili sportski komentatori televizije "Arena sport", centar Denver Nagetsa otvorio je dušu o obavezama koje ima van terena.

Jokića "muče" navijači

"To je neka cijena uspjeha i slave. Posljednje dvije-tri godine, na neki način, izbjegavam. Čk sam u nekim situacijama i drzak. Ali, kako da ti kažem, opet... Moj život je. Ja bih htio da živim, ne bih htio da izađem napolje i da se pola sata slikam ili bilo šta slično radim. Opet, kada vidim neko dijete, kad mogu da učinim, učinim. Ja kažem 'Oćeš da se slikaš?' Ali da čekaš da se ja sa svima islikam, a ti da stojiš pored mene, da vidiš kako je to?' Ne bih htio da ispadne da sam arogantan. Poštujem ja sve te ljude, ali poštujem i sebe", rekao je Nikola Jokić u jednom ranijem intervjuu.

Gdje god se pojavi, Nikola Jokić je glavna zvijezda. Impresivne partije donijele su mu svjetsku popularnost i sada nigdje ne može da bude u tajnosti, osim, možda... U rodnom gradu brzo "dosadi" svojim zemljacima, pošto Somborci već poslije nedjelju dana više u njega ne gledaju kao u NBA zvijezdu već kao jednog od njih, onog dječaka koji je prije nekoliko godina na tim istim ulicama provodio vrijeme prije i poslije škole.

"Htio bih da imam neki normalan život. Na primjer, to je u Somboru. Mislim da sam se u Somboru sa svima islikao i sad kad odem tamo prve nedjelje je malo euforija, ali onda bude 'Evo ga ovaj'", pojasnio je Nikola Jokić.

Znamo da srpski košarkaš obožava da provodi ljeta u rodnom gradu, gdje ga već godinama svi poznaju.

Koliko Jokić voli Sombor?

Jedno od Jokićevih omiljenih mjesta je hipodrom u Somboru i tokom posljednjih nekoliko godina često smo ga viđali tamo. Njegova ergela bilježila je velike uspjehe, a između dvije NBA sezone Nikola Jokić je pronalazio vrijeme da odgleda trke i proslavi uspjehe svojih konja koji mu mnogo nedostaju kad je u SAD.

Prethodnog ljeta smo na hipodromu u Somboru vidjeli i kapitena košarkaške reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića, koji je došao da provede vrijeme sa saigračem iz nacionalnog tima. Zajedno su odgledali trke, Bogdan je bio Nikolin gost i ostao je impresioniran Jokićevim znanjem o konjičkim trkama i konjima.

Pauzu između dvije sezone u ljeto 2023. godine djelimično je u Srbiji proveo i Jokićev saigrač Aron Gordon, koji je potpuno neočekivano doputovao u Srbiju. Takođe, Nikola Jokić je krilnog centra Denver Nagetsa odveo na hipodrom, pa je to još jedan pokazatelj koliko najboljem igraču planete znači to mjesto. Zbog Nikole Jokića čitava Amerika zna za Sombor, grad u koji se vraća čim mu se ukaže prilika.

Konji su najbitniji u Somboru

Prije nekoliko godina, komentatori Edin Avdić i Nenad Kostić bili su gosti Nikole Jokića i tom prilikom napravljen je jedan od najboljih intervjua srpskog košarkaša. Posebno se pamti detalj o najvećem sportskom uspjehu Somborca kojem se već godinama dive ljubitelji košarke širom svijetu.

"Nikola, koji ti je najdraži rezultat koji je postigao u sportu?", upitao je Edin Avdić, a Nikola Jokić odgovorio: "Dužijanca. To je jedna konjska trka..." Avdić se uhvatio za glavu, Kostić se naglas nasmijao, ali je najbolji igrač planete imao dodatno ojbašnjenje. "Moj prijatelj je osvojio tu trku, to je u dva trčanja, tradicionalna trka u Subotici. Velika je trka. Prvi put je osvojio prije 30 godina, a prošle godine je osvojio sa mojim konjem. Lijepo priznanje za mene. To je možda moja najveća pobjeda u konjarskoj karijeri. Imao sam jednu pobjedu u Mađarskoj, Sprinter kup. Uz to i olimpijske igre, srebro", rekao je Nikola Jokić. A, MVP nagrada? "I MVP...", dodao je Jokić uz osmijeh.

Nikola Jokić u Somboru napravio vilu

Koliko voli rodni grad na sjeveru Srbije, Nikola Jokić je pokazao i dugoročnim planom da baš tu živi nakon igračke karijere. Čim završi sa profesionalnim obavezama u SAD, najbolji srpski košarkaš vratiće se u svoju zemlju, a zajedno sa suprugom Natalijom i djecom Ognjenom i Ignjatom useliće se u skupocjenu vilu koju već godinama gradi i sređuje u Somboru.

Do tada, Nikola Jokić je smješten u luksuznoj kući koji je kupio nakon što je po drugi put u karijeri postao najbolji igrač NBA lige. Potrošio je ogroman novac, ali je dobio sve što je tražio - izolovanost neophodnu zvijezdama poput njega i komfor u kojem se priprema za nove mečeve u najjačoj ligi na svijetu.

Vila je vrijedna 4,5 miliona dolara i kupio ju je 2021. godine. Prema informacijama koje su objavljene na TikToku, vila ima čak 1.112 kvadrata i dobro je zaštićena od svih "pogleda". Ušuškana između šuma, posjeduje čak 29 soba, od čega nekoliko spavaćih. Uz sve to, Jokić ima i kućni bioskop sa udobnim sjedištima gdje vjerovatno često gleda i svoju omiljenu seriju "Državni posao", a kuća posjeduje i bazen, veliku teretanu, kao i dvorište u kome ima kuhinju.

Jokićev otac o Somboru i splavovima

Već godinama se zna uobičajena praksa Nikole Jokića - čim se završi sezona u NBA, pakuje se i sa porodicom stiže u Srbiju. Prvo obilazi Sombor, zatim odlazi na tromeđu sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, gdje uživa na raftingu, a tu je i vrijeme koje sa prijateljima provodi u vikendici. O ritualu koji ima govorio je i njegov otac Branislav.

"Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više? Nije da prije nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca?", objasnio je Branislav Jokić.

Po riječima Nikolinog oca, najboljeg košarkaša na planeti ne zanima da bude na popularnim mjestima okružen ljudima koji su tu samo zato što je uspješan. Mnogo mu je bolje u Somboru, rodnom gradu. "Njega ne interesuju splavovi, ima i ovdje muziku i omiljenu kafanu gdje odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Ne sjedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz svijeta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško", rekao je Branislav Jokić prije nekoliko godina.