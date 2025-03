"Jokiću će uraditi isto što i Majklu Džordanu": Slavni NBA šampion zna da je džabe i kad si najbolji

Slavni američki košarkaš Ajzeja Tomas misli da će Nikola Jokić proći kao Majkl Džordan devedesetih i ostati bez nagrade u sezoni kada dominira.

Nikola Jokić iz noći u noć demonstrira da je najbolji košarkaš na svijetu. Tako je uprkos povredi lakta i zgloba koja ga muči već neko vrijeme, odigrao savršen meč i u pobedi Denvera nad Oklahomom (140:127) upisao je 35 poena, 18 skokova i još osam asistencija, tako da je njegov trener Majkl Meloun rekao da ko priča da nije MVP - zapravo priča gluposti.

Ipak, ima dobre argumente i Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome, njegova statistika je zadivljujuća 32,7 poena, 5,1 skokova i 6,2 asistencije, dok je Oklahoma prva na Zapadu i to je "najveći plus". Takođe, Jokiću se spočitava što ima već tri MVP nagrade, pa bi to moglo da se zaboravi kada dođe do glasanja, međutim slavni Ajzeja Tomas podsjeća na Melounove riječi - samo zapišite njihovu statistiku na papiru, nemojte ih imenovati i znaćete ko zaslužuje priznanje.

"Nikada nismo vidjeli tako nešto... Onaj meč protiv Finiksa, imao je nekada Vilt Čemberlen lude brojke, ali ih je sad Nikola Jokić nadmašio. Kad vidite šta radi na parketu... Možda je Šej GIldžes-Aleksander zaista i ovogodišnji MVP, ali niko u NBA ligi ne igra bolju košarku od Jokića. To je to. Niko nije bolji. Zna se ko je najbolji košarkaš u NBA lige", poručio je Tomas.

Slavni plejmejker Detroita, koji je dvostruki NBA šampion u jednoj od najjačih košarkaških era, istakao je da ga ovogodišnji izbor za MVP nagradu podsjeća na period kada je dominirao Majkl Džordan. Svima je bilo jasno da je najbolji igrač na svijetu, ali je "samo" pet puta bio MVP, tako da su za vrijeme dominacije Bulsa nagradu osvajali Barkli Robinson i Karl Meloun. Od svih je bez sumnje najspornija MVP nagrada za Melouna u sezoni 1996/97, kada je Čikago bio šampion.

"Hajde da se vratim na eru Majkla Džordana i Karla Melouna. Džordan je svake godine bio najbolji igrač i osvajao je nagradu, a i Meloun je bio sjajan, ali nije dobijao MVP nagradu. E, tada su rekli, neću više da glasam za Džordana, dosadilo je. Džordan je bio najbolji igrač na svijetu, ali je i Meloun bio sjajan. Možda se to desi i ove godine. Gledam košarku 365 dana godišnje, ma 24/7 i siguran sam da niko ne igra bolju košarku od Jokića. Možda je Šej zaista i MVP, ali je Džoker sigurno najbolji na svijetu", dodao je Tomas.

Takođe, podsjetio je na nedavnu izjavu Kevina Durenta kome su se "smučile" priče o MVP nagradi: "Pitali su skoro Durenta da li je iznenađen Jokićevim brojkama i rekao je da nije, pošto u svakom posjedu dodirne loptu. To znači da je njegov nivo koncentracije toliko visok da u svakom posjedu dira loptu i donosi odluku", zaključio je.