Trener Oklahome priznao pred kamerama: Prevarom htio da ometa Nikolu Jokića

Trener Oklahome Mark Dajgnalt priznao je da je pokušao da prevari sudije zbog Nikole Jokića.

Izvor: Printscreen/X/Michael Martin/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver se osvetio Oklahomi i pobijedio na gostovanju (140:127) uz još jednu fenomenalnu partiju Nikole Jokića (35, 18sk, 8as). Svjestan je i Srbin da i pored partija koje izgledaju kao da su na video igrici neće dobiti MVP priznanje. To će otići vrlo vjerovatno u ruke Šeja Gildžusa-Aleksandera iz Oklahome, a upravo je njegov trener Mark Dajgnalt priznao da je pokušao da prevari sve.

On je otvoreno, pred kamerama, potvrdio da je tokom meča držao Dilona Džounsa za zapisničkim stolom. Zašto? Imao je ideju da tako ometa Jokića. Htio je da ga drži tu i da prijavi izmjenu, a da je onda otkaže u posljednjem trenutku. Sve to kako bi usporio napade Denvera i spriječio brzo izvođenje lopte iz auta. Nešto u čemu Jokić dominira, poznata su dobro njegova dodavanja preko cijelog terena i brza igra Nagetsa u tranziciji.

Završilo se tako što je klupa Tandera dobila upozorenje. Sudije nisu imale namjeru da ga puste da krši pravila na taj način i da ubacuje igrača koji ionako ne igra. "Bio sam frustriran zbog faula koji nije suđen za nas prije toga. Pokušao sam trajnu izmjenu, kada lopta izađe u aut u NBA ligi, sudije odlučuju koliko se lopta brzo vraća. Jokić je pametan, da sam ja njegov trener i ja bih veoma cijenio to što radi. On dobije loptu veoma brzo od sudija i započne tranziciju. Sudije na taj način započnu njihovu tranziciju, jer mu daju loptu brzo. Imali smo situaciju na meču protiv Golden Stejta prije nekoliko sezona kada sudije nisu dozvolile izmjenu, pa smo primili koš. Zato sam stavio njega kao izmjenu tu, da bi morali da ga pozovu da uđe u igru, da bi se usporila igra, jer će oni imati prednost ako Jokić dobije loptu odmah. Dobili smo upozorenje za usporavanje igre, ali ne znam da li postoji pravilo protiv toga, mislim da može da sjedi tu izmjena i da odlučite da ga ne ubacite u igru. Ako će sudije da daju njima loptu brzo, onda ću i ja to da radim", objasnio je Dajgnalt.

Vidi opis Trener Oklahome priznao pred kamerama: Prevarom htio da ometa Nikolu Jokića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Ostavio bih ga tu cijelo veče"

Majk Dajgnalt prevara na Nikoli Jokiću Izvor: YouTube/Josue Pavon on OKC

Istakao je šef struke Tandera da bi tu strategiju koristio tokom cijelog meča da ga sudije nisu kaznile zbog toga. "Ponoviću, imali smo sličnu situaciju protiv Voriorsa kada su sudije dale loptu igraču koji izvodi aut, a mi smo imali spremnu izmjenu. Za mene je to prednost koja nije fer, mi učimo naš tim da budu spremni ako se lopta brzo izvede. Mi ne dobijamo loptu tako brzo, možete da stavite izmjenu kod zapisničkog stola i da odlučite da ne uvedete tog igrača u igru. Stavio sam ga tu, rekao sam im, da ću da ga ostavim da sjedi tu cijelo veče i da će morati da ga zovu svaki put kada lopta izađe van terena ako neće da delegiraju igru na isti način za sve kada lopta izađe. Dali su mi upozorenje za usporavanje igre. Zato sam odustao od te taktike, inače bih ga ostavio tu cijelo veče", zaključio je Dajgnalt.

U NBA ligi je prva kazna za usporavanje igre upozorenje, dok se za drugu dobija tehnička greška i slobodno bacanje ide protivničkom timu. Trener Oklahome nije želio da poklanja penala Denveru, pa je zato sklonio Džounsa sa zapisničkog stola. Očigledno je da svi u NBA ligi pokušavaju da nađu neki način da utiču na Jokića, da ga uspore, da rade i stvari koje jesu i koje nisu po pravilima. Uostalom, vidjeli smo i protiv Lejkersa da su ga u pojedinim momentima čuvala i trojica igrača. Uprkos svemu tome zanimljivo je da MVP trofej najvjerovatnije neće da ode u ruke takvog igrača, već kod Šeja...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:26 Nikola Jokić, Donald Tramp, Ivanka Tramp Izvor: Instagram/ivankatrump Izvor: Instagram/ivankatrump

(MONDO)