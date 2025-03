"Neću da dozvolim da Jokić bude MVP": Najplaćeniji američki novinar ne krije da je protiv Srbina

Stiven Ej Smit je u programu uživo poručio da će Šej Gildžes-Aleksander da bude MVP, a ne Nikola Jokić

Nikola Jokić bilježi tripl-dabl ove sezone, prosječno daje 28.9 poena, 13 skokova i 10.5 asistencija po meču. Na vrhu je u svim bitnim kategorijama, ali neće dobiti MVP priznanje. Jednostavno, novinari u Americi to ne žele da dozvole. Potvrđuju to i riječi njihovog najplaćenijeg predstavnika "sedme sile" Stivena Ej Smita.

On je javno i pred kamerama poručio svima da neće da dozvoli da Jokić uzme nagradu Šeju Gildžusu-Aleksanderu iz Oklahome. Sve to dogodilo se u emisiji uživo posle pobede Nagetsa protiv Tandera (140:127) u meču u kom je Srbin uz 35 poena imao 18 skokova i 8 asistencija. "Mislim da je Jokić na ovaj način poručio nama medijima da MVP trka nije gotova i da treba da sačekamo do kraja sezone Stivene", izgovorio je bivši košarkaš Kendrik Perkins i tako dao neku vrstu upozorenja svom novom kolegi.

Nije to previše zanimalo Smita. Čak naprotiv, nije se libio da kaže svoj stav i ne zanima ga šta drugi misle. "To je fer, nije da se ne slažem sa tim, ali je trka za mene gotova. Osim ako Šej ne nestane sa mape, za mene je gotova. Neću da dozvolim da mu ljudi to urade ove godine. Brat igra fenomenalno, čak je i u porazu od Denvera imao 25 poena i 7 asistencija", zaključio je Smit.

